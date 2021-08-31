TFI TAB Gıda Yatırımları’nın hedefi dünyada ilk üçe girmek!

TFI TAB Gıda Yatırımları, Türkiye ve Çin başta olmak üzere farklı ülkelerde yürüttüğü başarılı operasyonlar sayesinde küresel büyümesini sürdürüyor. Bugün, toplam restoran sayısı bakımından, dünyanın en büyük 5’inci hızlı servis restoran zinciri operatörü olan TFI TAB Gıda Yatırımları, ilk 3’e girme hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye’nin lider hızlı servis restoran zinciri operatörü

27 yıl önce Burger King® markasıyla giriş yaptığı hızlı servis restoran zinciri işletmeciliğinde Türkiye’de birçok konuda öncü olan ve sektörde standartları belirleyen TFI TAB Gıda Yatırımları, Burger King®, Sbarro®, Popeyes® ve Arby’s® gibi dört global, Usta Dönerci® ve Usta Pideci® ile de iki ulusal olmak üzere toplam altı markayı çatısı altında bulunduruyor.

Türkiye’de 1.200’den fazla hızlı servis restoranı bulunan şirket, misafirlerine lezzetli, kaliteli, ulaşılabilir ürünleri güvenli bir şekilde sunmak ve en iyi hizmet deneyimini yaşatmak için kendini sürekli yenilemeye devam ediyor.

Benzersiz gıda ekosistemi ile entegre çözüm

TFI TAB Gıda Yatırımları operasyonlarının itici gücünü, tamamı ülkemizde kurulu olan fabrikaları, depoları ve üretim tesislerinden oluşan ekosistem şirketleri oluşturuyor.

Türkiye’nin en büyük soğuk zincir lojistik operatörlerinden biri olan Fasdat Gıda, Türkiye’nin en çok unlu gıda üretimi yapan fabrikalarından biri olan Ekmek Unlu Gıda Mamulleri, dünyanın en büyük patates işleme fabrikalarından biri olan Atakey ve yerel ve uluslararası standartlara uygun et üretiminde Türkiye’nin önde gelen şirketleri arasında yer alan Ekur Et Entegre, 360 derece pazarlama iletişimi hizmeti veren Reklam Üssü ve Türkiye’nin en büyük motorlu kurye ağlarından birine sahip, deneyim odaklı dijital kurye teslimat sistemi Fiyuu başta olmak üzere tüm ekosistem şirketleri ile TFI TAB Gıda Yatırımları, dünyada benzeri olmayan bir sistemle tüm ihtiyaçlarını entegre olarak karşılıyor.

Haziran sonu itibarıyla gelirimizin %60’ı yurt dışı operasyonlarımızdan geliyor

TFI’nın Türkiye ve Çin gibi iki dev pazarda, iki farklı operasyonu başarıyla yönettiğini söyleyen TFI TAB Gıda Yatırımları Kurucu Ortağı ve CEO’su Korhan Kurdoğlu; “Hızlı servis restoran zinciri sektöründeki çeyrek asrı aşan deneyimimiz ve yenilikçi iş modelimizden aldığımız cesaretle 2012 yılında Burger King® ile girdiğimiz Çin pazarında da hızlı büyümemizi sürdürüyoruz. Ekosistem şirketlerimiz sayesinde edindiğimiz tecrübe ile Çin’e özel bir sistem geliştirerek muazzam bir başarı hikayesine imza attık. Bu tür operasyonlar için oldukça kısa sayılabilecek bir zaman diliminde, batıda Wulumuqi’den doğuda Şangay’a 200 şehirde 1.300’ü aşkın restoran açtık. TFI TAB Gıda Yatırımları olarak, Çin gelirlerimizi konsolide etmeye başladığımız 2013 yılından, 2020 yılı sonuna kadar konsolide gelirlerimizi 5.7 katına çıkardık.

Bu güçlü büyümede her geçen gün daha da gelişen yurt dışı operasyonumuzun çok ciddi bir katkısı oldu. 2020 yılı sonunda 7.2 milyar TL olarak gerçekleşen konsolide ciromuzun 4.3 milyar TL’si, bir başka ifadeyle %60’ı yurt dışı operasyonlarımızdan geliyor. Toplam FAVÖK’ümüz 772 milyon TL’ye ulaşırken bunun da yüzde 44’ünü yurt dışı operasyonumuzdan sağlıyoruz. Yurt dışı gelirlerimiz bizi dövizdeki oynaklıklara karşı korumak için önemli bir kalkan oluyor. 2020 yılı itibarıyla toplam aktiflerimiz 9,9 milyar TL’ye ulaşırken Türkiye ve Çin’de milyonlarca insana lezzetli, kaliteli ve güvenli gıdayı ulaştırdık” dedi.

Dijital hızlı servis restoran işletmeciliğinde de öncü

Yenilikçi iş modeli sayesinde pandemi sürecini başarılı bir şekilde yöneten TFI TAB Gıda Yatırımları, özellikle gıda güvenliği ve dijitalleşme alanında uzun yıllardır yaptığı yatırımlarla fark yaratmayı başardı. Şirket, bu dönemde gıda güvenliği ve dijitalleşme konusundaki birçok uygulamasını yeni normale uyumlu, yeni nesil temassız çözümlerle daha da yenilikçi hale getirdi. Yıllar önce ‘Ne Yediğini Bil’ dijital platformu ile restoranlarının mutfağını misafirlerine online olarak açan TFI, pandemi sürecinde gıda güvenliği ve hijyen konusundaki çıtayı daha da yukarı taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan “Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’’na da dahil olarak gıda güvenliğine yönelik uygulamalarını yeni normale göre tescilledi.

TFI, değişen ve dönüşen tüketici talepleri doğrultusunda dijital uygulamalar ve paket servis alanında da inovasyonlar geliştirmeye devam ediyor. Tek uygulama içinde altı farklı marka ve sayısız seçenek sunan sipariş platformu Tıkla Gelsin®️, Türkiye’deki mutfak kültürünün yüzde 84’ünü kapsıyor. Tıkla Gelsin®️’in yenilenen uygulaması, 30 Haziran 2021 itibarıyla 1 milyondan fazla indirmeyle Apple Store ve Google Play Store’da yemek siparişi uygulaması kategorisinde 3. sıraya yerleşti.

Hedef dünyanın en büyük 3 hızlı servis restoran operatöründen biri olmak

Bugün dünyanın en büyük hızlı servis restoran zinciri operatörlerinden biri olan şirket, sektördeki uzmanlığı, farklı ülke pazarlarına özel yenilikçi iş modelleri sayesinde her coğrafyaya hızla adapte olup, başarılı operasyon yürütebiliyor. Şirket çatısı altındaki markalardan Burger King® için Türkiye ve Çin'de yapılan yenilikçi uygulamalardan bazıları Burger King® ve Popeyes® zincirlerinin marka sahibi RBI (Restaurant Brands International) sisteminde örnek alınıyor ve farklı ülkelerde uygulanıyor. TFI TAB Gıda Yatırımları, değer yaratan büyüme modeliyle, Çin ve Türkiye başta olmak üzere yapacağı yeni yatırımlarla küresel büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. Çin dışında ayrıca Türkiye operasyonuna bağlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Gürcistan’da da restoranları bulunan TFI TAB Gıda Yatırımları, dünyanın en büyük 3 hızlı servis restoran operatöründen biri olma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor.