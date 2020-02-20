Testi kebabı tarifi

Kuşbaşı doğranmış eti bir kaseye alın.



Doğranmış domates, sivri biber ve sarımsağı etin üzerine ekleyip ezmeden karıştırın.



Tuzunu da ilave edin.



Testinin içini güzelce yıkayıp hazırladığınız malzemeleri yerleştirin.



En üzerine de tereyağı ekleyin.



Testinin ağzını hamur ile kapatıp ortasını hafif bir şekilde açın.



Odun ateşinde yaklaşık 2 saat pişirin.



Yemeğiniz piştikten sonra testiyi kırıp servis edin.

Afiyet olsun...