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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 20.02.2020 - 14:09,Son Güncelleme:/

Testi kebabı tarifi

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Testi kebabı tarifi

Türk mutfağında birbirinden güzel kebap çeşitlerimiz var. Yozgat'ın tescilli bir lezzeti olan testi kebabı da onlardan biri. Sebzelerin bir testi içine yerleştirildikten sonra ağzının hamur ile kapatılmasıyla hazırlanan bu yemeğin tadına doyum olmuyor. Sizin için Yozgat'ın en tanınmış lezzeti testi kebabının tarifini araştırdık. Afiyet olsun...

  • Izgarada
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

  • 3 kilogram kuşbaşı et
  • 1 kilogram domates
  • 300 gram sarımsak
  • 200 gram sivri biber
  • 200 gram tereyağı
  • Karabiber
  • Tuz

Testi kebabı tarifi nasıl yapılır?

Kuşbaşı doğranmış eti bir kaseye alın.

Doğranmış domates, sivri biber ve sarımsağı etin üzerine ekleyip ezmeden karıştırın.

Tuzunu da ilave edin.

Testinin içini güzelce yıkayıp hazırladığınız malzemeleri yerleştirin.

En üzerine de tereyağı ekleyin.

Testinin ağzını hamur ile kapatıp ortasını hafif bir şekilde açın.

Odun ateşinde yaklaşık 2 saat pişirin.

Yemeğiniz piştikten sonra testiyi kırıp servis edin.

Afiyet olsun...

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