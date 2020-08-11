Tescilli Balıkesir kuzu etine, güvenli gıda takip sistemi geliyor

Lezzetiyle ülke genelinden talep gören Balıkesir kuzu eti, Balıkesir Ticaret Borsası tarafından yürütülen coğrafi işaret çalışmalarıyla daha güvenli ve izlenilebilir hale geldi. Yüksek verimli olması nedeniyle yetiştiricilerin tercih ettiği Balıkesir kuzusunda, güvenli gıda takip sistemi ile Türkiye'de ilke imza atılıyor.

Balıkesir küçükbaş yetiştiricilerinin elinde bulunan, coğrafi işareti kapsamındaki 1 milyon 200 bin anaç koyun ve yıl içinde doğması beklenen yaklaşık 2 milyon kuzuyu kapsayan proje ile üretimin artırılması ve milli ekonomiye katkıda bulunularak, tüketicinin sağlıklı gıdaya güven içinde ulaşması amaçlanıyor.