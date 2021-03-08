Terkibi Tüffahiye nedir? İşte Terkibi Tüffahiye (yeşil elma dolması) tarifi

Tüffahiye Osmanlı mutfağıyla ilgili olanların yakından bildiği bir kelime. Diyarbakır'da "terkib-i tüffahiye" sık sık sofraları süslerken, Bosna "tüffahiye tatlısı" ile meşhur. Tüffah Arapça 'da "elma" anlamına gelmektedir. Terkibi Tüffahiye yani elma dolması ise Osmanlı'da sıkça yer edinen bir tarif.

MALZEMELER

3 tatlı kaşığı sumak

3 çorba kaşığı tereyağ

6 adet elma

200 gr. kıyma

2 çorba kaşığı pirinç

5 kuru kayısı

2 çorba kaşığı ince kıyılmış badem

2 çorba kaşığı öğütülmüş ceviz

Bir tutam tuz

Bir tutam karabiber



YAPILIŞI:

Kıyma ile pirinci, tuz, biber ve bir kaşık sumakla karıştırıp iç hazırlayın.

Tencerede tereyağını eritin.

Elmaların içini boşaltıp hazırladığınız karışımla doldurun.

Tencereye doldurduğunuz elmaları yerleştirin.

İç artarsa ondan küçük köfteler yapıp tencereye koyun.

Üzümsuyu, su ve sumağı ekleyin.

Kuru kayısıları sıcak su da bekletin.

Bademleri haşlayın.

Ayıklayın.

Kuru kayısıları ince uzun dilimleyip bademle birlikte yemeğe ilave edin.

Elmalar piştikten sonra ateşi söndürün, öğütülmüş cevizleri serpip dinlenmeye bırakın.