Terkib-i çeşidiyye nedir, nasıl yapılır?

Adından da anlaşılacağı gibi çeşidi bol olan terkib-i çeşidiyye, bol meyveli bir Osmanlı yemeğidir. Çeşidiye, ya da terkib-i çeşidiye, Osmanlı saray mutfağında çok sık karşımıza çıkan ünlü yemeklerden. Geçmişten bugüne ulaşan terkib-i çeşidiyeyi sıradan ev yemeklerinden sıkılanlar veya farklı bir tat denemek isteyenler, her evde bulunan malzemelerden kolayca yapabilir.

Yapımı için malzemeler



400 gram dana kuşbaşı

1 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay bardağı ılık su

1 avuç kuru kayısı

1 avuç kuru erik

1 avuç çiğ badem

1 adet ayva

1 tatlı kaşığı nişasta

Yarım çay bardağı gül suyu

1 çay kaşığı tuz



Çeşidiye tarifi Nasıl yapılır?

Eti tencerede mühürleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Bal, nar ekşisi ve ılık suyu bir kasede karıştırıp etlerin üzerine ekleyin.

Kapağını kapattığınız eti bu şekilde 45 dakika kadar pişirin.

Bademi ve kuru kayısı ilave edip yumuşayana kadar pişirmeye devam edin.

Ardından çekirdeğini çıkardığınız erikleri ve soymadan kuşbaşı doğradığınız ayvayı da ekleyin.

Nişastayı gül suyuyla karıştırıp açın ve yemeğinize ekleyin.

Tuzunu da ilave edip gerekirse sıcak su ilave ederek tüm malzeme özleşene kadar kısık ateşte pişirin.

Sıcak servis edin. Afiyet olsun…