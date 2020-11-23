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Çorba Tarifleri
DHA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 09:20 | Son Güncelleme:

Terbiyeli sebze çorbası tarifi

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Terbiyeli sebze çorbası tarifi
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Havaların soğuması, koronavirüs vakalarının artmasını ve gribal enfeksiyon riskini de beraberinde getirdi. Aşçılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Merve Işkın, gribal enfeksiyon ve koronavirüs salgınına karşı vatandaşların bağışıklığını güçlendirecek içinde zencefil ve zerdeçal olan kış çorbası tarifi paylaştı. Dr. Öğr. Üyesi Işkın, "Havaların soğuması ve koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle bağışıklığımızı güçlendirmemiz gerekir. Yapacağımız kış çorbamızın içerisinde de zencefil ve zerdeçal bulunuyor. Zencefil ve zerdeçalın bağışıklığı güçlendirme özelliği herkes tarafından biliniyor. Bizlerde zencefil ve zerdeçalı özellikle kış aylarında çorbalarımızda kullanmaya özen göstermeliyiz" diye konuştu.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk
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Yapımı için malzemeler

  • 1 adet kuru soğan
  • 2 dal kereviz
  • 2 dal yeşil soğan
  • 2 adet havuç
  • 1 adet kabak
  • 1 adet dolmalık kırmızı biber

Çorbanın terbiyesi için:

  • 2 yemek kaşığı un
  • Yarım su bardağı yoğurt
  • 1 adet yumurta sarısı
  • Limon
  • Tuz
  • Zencefil
  • Zerdeçal
  • Karabiber

Terbiyeli sebze çorbası tarifi Nasıl yapılır?

4 yemek kaşığı sıvı yağı tencereye alın.

Soğanları küçük küçük doğrayın ve sıvı yağında soteleyin.

Küçük bir şekilde doğradığınız sebzeleri pişme sürelerine göre; havuç, yeşil soğan, kırımızı biber, kabak ekleyerek kavurun.

6 su bardağı su ilave edin.

Orta derece ateşte 10 dakika kaynatın.

Terbiyesi için yarım su bardağı yoğurdu bir kaba alın.

2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz ve 1 yumurta sarısını karışıma ekleyin.

Ardından 3-4 damla limon suyu damlatın.

Homojen bir kıvama gelene kadar karıştırın.

Kaynayan çorbaya zencefil, zerdeçal ve tuz ekleyin.

Ardından terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya ilave edin.

Terbiyesini hazırlayıp çorbaya ekleyin.

Son olarak baharatları ekleyin.

Servis ederken de ince kıyılmış maydanozla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

Birbirinden lezzetli 4 şifa çorbası tarifi!
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