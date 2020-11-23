Terbiyeli sebze çorbası tarifi

Havaların soğuması, koronavirüs vakalarının artmasını ve gribal enfeksiyon riskini de beraberinde getirdi. Aşçılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Merve Işkın, gribal enfeksiyon ve koronavirüs salgınına karşı vatandaşların bağışıklığını güçlendirecek içinde zencefil ve zerdeçal olan kış çorbası tarifi paylaştı. Dr. Öğr. Üyesi Işkın, "Havaların soğuması ve koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle bağışıklığımızı güçlendirmemiz gerekir. Yapacağımız kış çorbamızın içerisinde de zencefil ve zerdeçal bulunuyor. Zencefil ve zerdeçalın bağışıklığı güçlendirme özelliği herkes tarafından biliniyor. Bizlerde zencefil ve zerdeçalı özellikle kış aylarında çorbalarımızda kullanmaya özen göstermeliyiz" diye konuştu.

Ocakta

4 - 6 Kişilik

4 - 6 Kişilik 30-60 dk

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