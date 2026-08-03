Tempura patlıcan, dışının çıtır çıtır kaplaması ve içinin yumuşacık kıvamıyla patlıcanla hazırlanan tariflere enfes bir yorum katıyor. Az malzemeyle kısa sürede hazırlanan bu tarif, hem atıştırmalık olarak hem de yemeklerin yanında keyifle tüketiliyor. Sunumu ile sofraya geldiği anda iştahları açan tempura patlıcan, her denemede lezzeti garantili sonuç veriyor. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz tempura patlıcan için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...