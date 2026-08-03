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Tempura patlıcan tarifi (Videolu)

Tempura patlıcan tarifi (Videolu)

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Tempura patlıcan, dışının çıtır çıtır kaplaması ve içinin yumuşacık kıvamıyla patlıcanla hazırlanan tariflere enfes bir yorum katıyor. Az malzemeyle kısa sürede hazırlanan bu tarif, hem atıştırmalık olarak hem de yemeklerin yanında keyifle tüketiliyor. Sunumu ile sofraya geldiği anda iştahları açan tempura patlıcan, her denemede lezzeti garantili sonuç veriyor. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz tempura patlıcan için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

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Tempura patlıcan tarifi (Videolu)
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Tempura patlıcan tarifi (Videolu)
Tempura patlıcan tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 4-5 adet patlıcan
  • 5 yemek kaşığı un
  • 3 yemek kaşığı nişasta
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 şişe maden suyu
  • 1 büyük kase panko

Kızartmak için:

  • 1 su bardağı ayçiçeği yağı
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Patlıcanların sap kısımlarını kesmeden kabuklarını soyun. Uzunlamasına 4 eşit parçaya bölün. Elde ettiğiniz şeritleri 4’er parçaya daha bölün. Hafifçe açıp yelpaze görünümü verin.
  2. Kızartma aşaması
    Un, nişasta, maden suyu, kırmızı toz biber, tuz ve karabiberi bir kapta pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Patlıcanları önce hazırladığınız harca, ardından pankoya bulayın. Kızgın yağda altın sarısı renk alana kadar kızartın.
  3. Servis aşaması
    Servis tabağına alıp sıcak servis edin.
  4. Afiyet olsun!
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