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Haber Giriş: 02.01.2021 - 11:22 | Son Güncelleme:

Televizyonda görenler mutfağına bakır tencere almaya koşuyor

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Televizyonda görenler mutfağına bakır tencere almaya koşuyor
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Son yıllarda televizyonlarda yemek programları ve dizi filmlerde gösterilen bakır eşyalar, özellikle bakır tencere ve tava talebini artırdığı belirtildi.

Yaşanan pandemi süreci nedeniyle uzmanların bakır tencerede pişirilen yemeklerin daha lezzetli ve sağlıklı olacağını belirtmesinin ardından vatandaşlar eski yıllardaki gibi bakır tencere ve tavaları tercih etmeye başladığı ifade edildi.

Sağlık kaygısı bakır mutfak gereçlerine talebi artırdı
Sağlık kaygısı bakır mutfak gereçlerine talebi artırdı

Televizyonda görenler mutfağına bakır tencere almaya koşuyor

Özellikle yemek programlarında ve dizi filmlerinde bakır eşyalarda pişirilen yemekleri gören vatandaşların eski yıllardaki gibi bakıra karşı ilgiyi artırdığını belirten Trabzon Bakırcılar Çarşısı esnaflarından Hasan Ali Osman, "Günümüzde daha sağlıklı olduğu için yavaş yavaş bakıra bir dönüş var. Bunun yanı sıra bazı insanlar eskiye özlem duyduğundan dolayı bakırı tercih ediliyor. Günümüzde televizyonlarda yemek programları, diziler olsun bakır tencereler daha çok gösterildiğinden bakır tencereye rağbet olduğunu söyleyebiliriz. Pandemi süreci tüm esnafı etkilediği gibi bakırcılar olarak bizleri de etkiledi. Daha önceler Arap turistler, gurbetçiler geliyordu dolayısıyla pandemiden dolayı bu sene gelemedikleri için işlerimizi bu anlamda olumsuz etkiledi. Yine de şükürler olsun bir şeyler satmaya çalışıyoruz” dedi.

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Alüminyum mu çelik mi cam mı Mutfakta hangi tencereyi kullanmak daha sağlıklı
Alüminyum mu çelik mi cam mı? Mutfakta hangi tencereyi kullanmak daha sağlıklı?

Televizyonda görenler mutfağına bakır tencere almaya koşuyor

Pandemi nedeniyle insanların sağlıklarına daha da önem verdiklerini ifade eden Osman, “Pandemi nedeniyle insanlar sağlıklarına daha çok özen gösterdiğinden dolayı bakır tencereleri tercih etmeye başladıklarını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra çaydanlık, cezve alan oluyor. Bakır tencere ile çelik tencerede pişen yemek lezzet olarak çok farklı. Aralarında dağlar kadar fark var” diye konuştu.

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