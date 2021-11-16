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HaberlerLezizzTelefon nasıl bozulur? Telefonun bataryası, hoparlörü, kamerası, mikrofonu ve anakartı nasıl ve neden bozulur
GeriLezizz Telefon nasıl bozulur? Telefonun bataryası, hoparlörü, kamerası, mikrofonu ve anakartı nasıl ve neden bozulur
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Haber Giriş: 16.11.2021 - 02:34 | Son Güncelleme:

Telefon nasıl bozulur? Telefonun bataryası, hoparlörü, kamerası, mikrofonu ve anakartı nasıl ve neden bozulur

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Telefon nasıl bozulur? Telefonun bataryası, hoparlörü, kamerası, mikrofonu ve anakartı nasıl ve neden bozulur

Günümüzün önemli iletişim araçlarından biri olan telefon, herkes tarafından gün içinde sık sık kullanılmaktadır. Neredeyse bütün işlerimizi halledebildiğimiz telefonlar bazen arıza vermekte ve bozulmaktadır. Telefon nasıl bozulur? Telefon bataryası ve hoparlörü nasıl ve neden bozulur? Telefon kamerası ve mikrofonu neden bozulur gibi tüm detayları ile sizler için derledik.

Telefon, ilk olarak sadece iletişim yani konuşmak amaçlı icat edilmiş olsa bile günümüzde birden fazla özelliğe sahiptir. Hatta birçok kişi neredeyse bütün işlerini telefon ile halledebilmektedir.

 Telefon Nasıl Bozulur?

 Telefonun bozulmasına neden olan iki önemli neden bulunmaktadır. Telefon hafızasının fazlaca dolması bir süre sonra telefonun yavaşlamasına ve ardından da bozulmasına neden olmaktadır. Ayrıca telefon şarjının yeteri derecede dolmadan sürekli tak çıkar işleminin yapılması da yine telefonu bozmaktadır.

 Telefon Bataryası Neden Bozulur?

 Telefon bataryası çalışması için güç sağlar. Bunun için şarj edilir ve şarjda fazla durması, tam dolmadan şarjdan çekilmesi telefon bataryasını bozar.

 Telefon Hoparlörü, Kamerası, Mikrofonu Neden ve Nasıl Bozulur?

 Telefon hoparlör, kamera ve mikrofonun bozulmasının başlıca nedeni su kaçmasıdır. İçeri kaçan su bu donanımlara zarar verir ve bozar. Ayrıca telefonun düşmesi de donanımların parçalarının zarar görerek bozulmasına neden olur.

 Telefon Anakartı Nasıl ve Neden Bozulur?

 Telefona sıvı kaçması halinde anakart yanar ve bozulur. Ayrıca çalışmasına sağlayan yazılımın çökmesi de bozulma nedenidir.

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