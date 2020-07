Tekirdağ köftesi coğrafi işaret sertifikasına kavuştu

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), lezzetiyle il sınırlarını aşarak tüm Türkiye’de ün salan Tekirdağ köftesi için 3 yıl önce ’coğrafi işaret’ başvurusunda bulundu. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun incelemeleri ve çalışmalar sonucunda tescil alma hakkı kazanan meşhur köfte, kurumun ’Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı’ bültenindeki yerini aldı. TTSO Başkanı Cengiz Günay, kurum olarak üzerlerine düşen görevi yaptıklarını ve bundan sonra amaçlarının bu lezzeti gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"2017 yılında odamızın önceki yönetim kurulunda da bulunan Mestan Özcan Bey ile birlikte bu önemli yöresel ürünümüzü, Tekirdağ’ın adını Türkiye’ye duyuracak Tekirdağ köftesine coğrafi işaret almak ile alakalı çok yoğun çalışma başlattık. Bu çalışmalarda Namık Kemal Üniversitesi gıda bölümü ile de çalıştık. Proseslerini belirledik. Köftemizin yol haritasını, nereden geldiğini, geçmişi, tarihçesini belirledik. Coğrafi işaret almak için Türk Patent Enstitüsü’ne müracaatımızı yaptık. Yaklaşık 3 yıllık bir çalışma sonunda 19 Haziran 2020 tarihinde, enstitü başvuru ile alakalı askı sürecinin tamamlandığını, tescil ücretlerinin yatırılması gerektiği tarafımıza bildirildi. Bizler de hızlıca üzerimize düşen görevleri yerine getirdik. Önümüzdeki günlerde belgeleri alarak coğrafi işaretli köftemizin kurumumuz adına tescil ettirmiş olacağız. Bu başarıdan dolayı, yönetimim ve ilim adına ben çok mutluyum."





Lezzetin sırrı Trakya'da üretilen danalar

Tekirdağ köftesinin lezzetinin sırrının Trakya’da yetişen danalar olduğunu belirten işletme sahibi Mestan Özcan, "Tekirdağ köftesini diğerlerinden ayıran en büyük özellik Trakya bölgesi danalarının kullanılmasıdır. Genelde döş bölümlerini kullanıyoruz ama but ve boyundan da aldığımız oluyor. Yağ oranı çok önemli bizim için. Tekirdağ köftesinin tabi ki üretimi ne kadar önemliyse de saklanması ve pişirilmesi de sunulması da çok önemlidir. Burada günlük olarak hazırlanıyor olması lazım köftenin. Taze köfteyi kaliteli bir mangal ateşinde pişirmek çok önem arz ediyor" şeklinde konuştu.



Ateşin derecesi önemli

Yıllardır Tekirdağ köftesi pişiren mangal ustası Ali Kurt ise özellikle Trakya’da yetişen hayvanların kalitesine dikkat çekerek, "Tekirdağ köftesinin sırrı Trakya bölgesinin hayvanları ile alakalı. Buradaki et yağ oranları denk olduğu için, fazla yağlı olmadığı için hayvanlardan daha güzel bir köfte çıkıyor. Ateşin derecesi ayarlı olması lazım, ateş çok yüksek olursa pişmez, az olursa da pişmez. Ayarlı ateş olursa köfte güzel çıkar. Yağlayarak mangala atılması daha güzel olur. 6 dakika içerisinde bir köfte çıkartabilirsiniz. 3-4 dakikada köfte, uygun bir pişme oranına ulaşmaz. Sürekli çevrilmesi gerekiyor ki her tarafı aynı oranda pişsin" diye konuştu.