Tekir nasıl bir balıktır? Tekir balığı nasıl pişirilir?

TEKİR NASIL BİR BALIKTIR?

Bıyıklarından dolayı kediye benzetilen ve bu nedenle Türkçede tekir diye anılan Mullus surmuletus'un pembe-kırmızı gövdesi, kolayca dökülen pullarla kaplı. Ayrıca başından kuyruğuna doğru uzanan kırmızı şeritler de bu balığın ayırt edici özelliklerinden.

TEKİR BALIĞI HANGİ DENİZDEN ÇIKAR?

Karadeniz, Marmara ve Ege'de de görülmekle birlikte tekirin asıl yaşam alanı Akdeniz'in batısı. Atlas Okyanusu'nda ve Kuzey Afrika kıyılarında da yaşayan tekir, maksimum 40, ortalama 20-25 santimetre boylarında bir balık. Ancak Türkiye'de bu kadar büyük tekire pek rastlanmıyor. Türkiye'de tekirde avlanma alt sınırı ise 11 santimetre.

TEKİR BALIĞININ BARBUNDAN FARKI NEDİR?

Tekir ile barbunun yani Mullus barbatus'un farkı genellikle burun kısmında ortaya çıkıyor. Baş büyüklükleri ve gözlerinin yeri de farklı olan tekirin gözünün altında 2 adet pul bulunuyor. Bu sayı barbunda 3.

TEKİR BALIĞI NASIL TEMİZLENİR?

Tekir balığını temizlemek oldukça kolaydır. Pulları zaten kolayca döküldüğünden çok zorlanmadan ayıklayabilirsiniz.

Ardından çenesinden kuyruğuna doğru keserek karnını yarıp iç organlarını çıkararak yıkayın ve temizleyin.

Solungaçlarını ve yüzgeçlerini de dikkatle kestiğiniz tekir balığını durulayıp kurulayın.

TEKİR BALIĞI NASIL PİŞİRİLİR?

Tekir balığı buğulama ya da tava olarak pişirilebilir. Domates, soğan, tuz ve karabiberle pişirme kağıdının içine paket yapacağınız tekir balığını fırında pişirerek hem çok hafif hem de çok lezzetli bir sonuç elde edebilirsiniz.

TAVADA TEKİR BALIĞI NASIL YAPILIR? EVDE TAVADA TEKİR BALIĞI YAPIMI İÇİN KOLAY TARİFİ

Malzemeler:

1 kilogram tekir balığı

Ayçiçeği yağı

Yarım su bardağı un

Tuz

Nasıl yapılır?

Un ile tuzu derin bir kasede karıştırıp temizlenmiş balıkların her tarafını una bulayın.

Tavaya bol miktarda yağ koyup iyice ısıtın.

Balıkları tavaya aktarıp her iki yanını da 5'er dakika kızartın.

Yağdan aldığınız balıkları kağıt havlunun üzerine çıkarak fazla yağı süzdürün.

Kızarmış balıkları mevsim yeşillikleriyle birlikte servis yapın. Afiyet olsun...

FIRINDA TEKİR BALIĞI NASIL YAPILIR? EVDE FIRINDA TEKİR BALIĞI YAPIMI İÇİN KOLAY TARİFİ

Tekiri tava olarak seviyor ama fazla yağda kızartmak istemiyorsanız aynı lezzeti fırında da yakalayabilirsiniz. İşte tarifimiz...

Malzemeler:

1 kilogram tekir

Ayçiçeği yağı

Mısır unu

Tuz

Nasıl yapılır?

Mısır unu ve tuzu derin bir kasede karıştırın.

Balıkları bu karışıma atıp her yanlarını güzelce bulayın.

Mısır ununun fazlasını silkeleyip balıkları yağladığınız fırın kabına dizin.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra balıkları fırına verin.

30-40 dakika civarı pişirdiğiniz balıklarınız servise hazırdır. Afiyet olsun...