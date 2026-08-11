Tek tencerede makarna tarifi (Videolu)

Taze kiraz domateslerin ve kremanın enfes uyumuyla hazırlanan tek tencerede makarna, mutfakta hem pratik hem doyurucu fikir oluyor. Dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz bu tarif, yoğun günlerde sofranıza nefis çözümlerden birini getiriyor. Tüm malzemeler tek bir tencerede harmanlanarak pişirilip üzerine eklenen peynirle lezzeti tamamlanıyor. İşte, tek tencerede makarna için videolu tarif ve adım adım yapılış aşamaları...