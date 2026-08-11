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Hürriyet LezizzTariflerTek tencerede makarna tarifi (Videolu)
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Tek tencerede makarna tarifi (Videolu)

Tek tencerede makarna tarifi (Videolu)

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Taze kiraz domateslerin ve kremanın enfes uyumuyla hazırlanan tek tencerede makarna, mutfakta hem pratik hem doyurucu fikir oluyor. Dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz bu tarif, yoğun günlerde sofranıza nefis çözümlerden birini getiriyor. Tüm malzemeler tek bir tencerede harmanlanarak pişirilip üzerine eklenen peynirle lezzeti tamamlanıyor. İşte, tek tencerede makarna için videolu tarif ve adım adım yapılış aşamaları...

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Tek tencerede makarna tarifi (Videolu)
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Tek tencerede makarna tarifi (Videolu)
Tek tencerede makarna tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 1 paket tagliatelle makarna
  • 10 adet kiraz domates
  • 1 adet kırmızı soğan
  • 8-9 yaprak ıspanak veya roka
  • 2 diş sarımsak
  • 200 mililitre sıvı krema
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 3 su bardağı sıcak su

Üzeri için:

  • Toz parmesan peyniri veya tulum peyniri
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Geniş bir tencereye makarnayı, kiraz domatesleri, doğranmış soğanı, ıspanağı ve sarımsağı alın. Üzerine zeytinyağını gezdirin. Domates salçasını, tuzu, karabiberi, kremayı ve sıcak suyu ekleyin.
  2. Pişirme aşaması
    Tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte ara ara karıştırarak yaklaşık 15 dakika pişirin. Domateslerin kabukları yumuşadıktan çıkarın.
  3. Servis aşaması
    Servis tabağına alıp üzerine rendelenmiş parmesan peyniri serpiştirerek servis edin.
  4. Afiyet olsun!
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