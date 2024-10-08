Tek seferde yapılıyor, tüm kış tüketiliyor! Evde toz tarhana yapımının püf noktaları...

İşte evde doğan toz tarhana tarifi, malzemeleri ve yapımı...

EVDE TOZ TARHANA YAPIMI MALZEMELERİ

1 kilogram domates

1 kilogram kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 kilogram kırmızı kapya biber

3 yemek kaşığı yoğurt

10 gram yaş maya

Aldığı kadar un

1 su bardağı tuz

Tercihe göre baharat

TOZ TARHANA NASIL YAPILIR?

İlk olarak biberleri derin tencereye alın.

Soğanları ikiye ayırıp tencereye ekleyin ve üzerinde de domatesleri yerleştirin.

Tencereye 2 su bardağı da su ilave edin ve malzemeleri haşlamaya bırakın.

Sebzeler yumuşayınca ocaktan alıp süzgeçten geçirin. Ardından yoğurma kabına alın ve içine yoğurt ekleyin. Yaş mayayı da suyla açarak sebzelere ilave edin.

Tüm malzemeleri güzelce karıştırıp unu da yavaş yavaş ekleyin ve cıvık bir hamur elde edin.

Hamuru 5 saat dinlendirin. Bir miktar daha un ilave edip yeniden yoğurun ve yeniden dinlenmeye bırakın.

Hamuru 3-4 gün boyunca ekşimesi için dinlendirin. Bu esnada her gün biraz daha un ilave edip yoğurun.

Bu sürenin sonunda iyice ekşiyen tarhana hamurundan iri parçalar koparıp temiz bir örtünün üzerine serin ve güneş gören bir yerde kurumaya başlayın.

Tarhanayı en az 2 gün iyice kurutun. Ardından mutfak robotundan geçirip toz haline getirin.

Bez torbalarda ya da kavanozlarda saklayın.