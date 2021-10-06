Taze fasulye nasıl kurutulur? Kışlık taze fasulyeyi fırında ve ipte kurutma ipuçları

İçerdiği farklı vitamin ve mineral zenginliği ile beraber taze fasulye mutlaka düzenli tüketilmesi gereken sebze yemekleri arasında gelmektedir. Bu besin kaynağını bütün yıl tüketebilmek adına ise farklı biçimlerde kurutma yöntemleri bulunuyor.

Taze Fasulye Nasıl Kurutulur?

Bazı yöntemleri ele almak suretiyle taze fasulye kurutmak çok da zor değildir. Özellikle düzenli şekilde tüketilmesi gereken besin kaynakları arasında yer aldığı düşünülürse, bu yöntemleri mutlaka öğrenmek gerekir.

- Fasulyelerin uçları öncelikle elle koparılmalıdır. Ayrıca kılçıkları ayıklanmalı ve temizlendikten sonra suda 3-4 saat bekletilmelidir.

- Ardından balkonda havadar bir yerde düzgün bir şekilde asılmalıdırlar.

- Havanın nemine bağlı olarak 3 gün ila 1 hafta arasında bekletilmelidir.

- Kurutma işleminin ardından hava alacak bir kap içerisine yerleştirilmelidirler.

Bu şekilde basit işlem ile beraber taze fasulye kurutmak mümkün. Tabii özellikle nemli hava koşullarında yaşayan kişiler mutlaka fasulyeleri daha hızlı ve çabuk biçimde tüketmeleri gerekir.

Kışlık Taze Fasulyeyi Fırında Kurutma İpuçları

Aynı şekilde kışlık taze fasulye fırında kurutma yöntemi üzerinden de ele alınabilmektedir. Bu konuda öncelikle seçmece taze fasulyeler alınmasına dikkat edilmelidir. Böylece öncelikle bu fasulyeleri pişirmek suretiyle kurutulmaya değer olup olmadığı anlaşılabilir. Ardından fasulyelerin uçları dikkatli bir şekilde koparılmalı ve yine aynı dikkat içerisinde temizlenmelidir. Yine mutlaka kılçıkları alınmalı ve bir süre suda bekletilmelidir.

Ardından tepsi içerisine düzgün bir şekilde yerleştirilmelidirler. Bu işlem tamamlandıktan sonra ise yapılması gereken fırına koymaktır. 1 ya da 1,5 saat kadar falında bekletildikten sonra güneşte kurtulmaya isteğe bağlı bırakılabilir. Çok fazla kullanılmayan bir yöntem olmasına rağmen, aynı zamanda değerlendirilecek kurutma yöntemleri içerisinde yer almaktadır.

Kışlık Taze Fasulyeyi İpte Kurutma İpuçları

Özellikle taze fasulyeleri kurutmak için değerlendirilen en önemli yöntemler içerisinde iple kurutma geliyor. Bu aynı zamanda güneşte kurutma yöntemi olarak da ele alınabilir. Birkaç gün içerisinde hazır hale gelecek olan fasulyeler uzun dönemler keyif de farklı zaman dilimlerinde tüketilebilirler. Aynı şekilde yine dikkatli bir biçimde temizlenmeli ve baş kısımları koparılmalıdır.

Daha sonra ise yapılması gereken suda bir süre bekletmektir. Bu sayede yumuşayan taze fasulyeler balkonda ipe asmak için hazır hale gelebilir. Tabii sadece balkon değil aynı zamanda arzu edilen birçok farklı yerde güneş görecek noktada atmak mümkün. Düzgün bir şekilde ve sırasıyla ipe asarak, taze fasulyeler kurutmaya bırakılabilir. Böylece 3-4 gün ya da bir hafta süre içerisinde taze fasulyeler kurutulmuş hale gelir.

Taze Fasulye Kurutmak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Taze fasulye kuruturken özellikle dikkat edilmesi gereken bazı ipuçları bulunmaktadır. Kurutma yöntemi üzerinden farklı mevsimlerde değerlendirileceği için, mutlaka seçmece taze fasulyeler değerlendirilmelidir. Hatta önceden pişirmek suretiyle fasulyeden kurtulup kurutulmayacağına dair bilgi almak mümkündür. Ayrıca düzgün bir şekilde temizlemek, kılçıklarını ayıklamak veya su tutmak çok önemlidir.

Güneşte kurutmaya bıraktıktan sonra belirli bir süre ve aralık doğrultusunda mutlaka kontrol etmek gerekmektedir. Tabii önemli durumlardan biri fasulyeler kuruduktan sonra hava alan bir kap içerisinde tutmaktır. Böylece çok daha sağlıklı ve uzun bir dönem taze fasulyeleri tüketmek mümkündür. Hem güneşte hem de fırında kurutma yöntemleri arasından bu konuda tercih gerçekleştirilebilir.