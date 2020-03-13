Tavuklu revan pilavı tarifi
Tavuklu revan pilavı, geçmişi Osmanlı mutfağına dayanan lezzetlerimizden biri. Tavuk eti ve çeşitli malzemelerle tek başına bile çok doyurucu. Görünümüyle olduğu kadar lezzetiyle de çok beğenileceğine eminiz. Lafı fazla uzatmadan, karşınızda tavuklu revan pilavı tarifi... Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
- 3 adet tavuk but
- 2 su bardağı pirinç
- 1 çay bardağı haşlanmış bezelye
- 1 yarım çay bardağı kabuksuz badem
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet havuç
- 2 su bardağı tavuk suyu
- 1 su bardağı su
- 1 adet defne yaprağı
- Bir tutam kuru nane
- Karabiber
- Tuz
Üst ve alt tabanı için:
- 10 yaprak baklava yufkası
- 5-6 yemek kaşığı tereyağı
Tavuklu revan pilavı tarifi Nasıl yapılır?
Tavukları haşlayıp didikleyin.
Bir tencerede bademleri kavurun.
Soğanı ince ince doğrayın.
Havucu da rendeleyin.
Bademlerin rengi değişince tereyağı ve zeytinyağını ekleyip karıştırın.
Ardından soğanı ilave edin ve kavurmaya devam edin. Soğanların rengi pembeleşince havuçları da ekleyin.
Yıkanmış pirinci de tencereye ekleyip kavurun.
Pirinçler hafif kavrulunca tavukları da ilave edip karıştırın.
Bezelye, karabiber, kuru nane, defne yaprağı ve tuzunu da ekleyip bir kere daha karıştırın.
2 su bardağı tavuk suyu ve 1 su bardağı suyu ilave edin.
Kaynayana kadar orta ateşte, daha sonra da kısık ateşte pişirin.
Piştikten sonra dinlenmeye bırakın.
Uygun bir tavada 5 yemek kaşığı tereyağını eritin.
Yuvarlak cam fırın kabınızın tabanını ve kenarlarını tereyağı ile güzelce yağlayın.
Baklavalık yufkaları fırın kabınıza kenarları dışarıya sarkacak şekilde yerleştirin.
Ardından yufkaları bir fırça ile yağlayın ve artan yufkaların kabınızın kenarlarına yerleştirin.
Pilavınız demlendikten sonra yufkanın içine yayın.
Daha sonra ortasına bir kat daha yufka yerleştirip yağlayın.
Kenarlardan sarkan yufkalarla da üzerini kapatıp tekrar yağlayın.
Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 35-40 dakika kadar pişirin.
Üzeri kızarınca fırında alın.
Afiyet olsun...