Tavuklu revan pilavı tarifi

Tavukları haşlayıp didikleyin.



Bir tencerede bademleri kavurun.



Soğanı ince ince doğrayın.



Havucu da rendeleyin.

Bademlerin rengi değişince tereyağı ve zeytinyağını ekleyip karıştırın.



Ardından soğanı ilave edin ve kavurmaya devam edin. Soğanların rengi pembeleşince havuçları da ekleyin.



Yıkanmış pirinci de tencereye ekleyip kavurun.



Pirinçler hafif kavrulunca tavukları da ilave edip karıştırın.



Bezelye, karabiber, kuru nane, defne yaprağı ve tuzunu da ekleyip bir kere daha karıştırın.



2 su bardağı tavuk suyu ve 1 su bardağı suyu ilave edin.



Kaynayana kadar orta ateşte, daha sonra da kısık ateşte pişirin.



Piştikten sonra dinlenmeye bırakın.



Uygun bir tavada 5 yemek kaşığı tereyağını eritin.



Yuvarlak cam fırın kabınızın tabanını ve kenarlarını tereyağı ile güzelce yağlayın.



Baklavalık yufkaları fırın kabınıza kenarları dışarıya sarkacak şekilde yerleştirin.



Ardından yufkaları bir fırça ile yağlayın ve artan yufkaların kabınızın kenarlarına yerleştirin.



Pilavınız demlendikten sonra yufkanın içine yayın.



Daha sonra ortasına bir kat daha yufka yerleştirip yağlayın.



Kenarlardan sarkan yufkalarla da üzerini kapatıp tekrar yağlayın.



Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 35-40 dakika kadar pişirin.



Üzeri kızarınca fırında alın.



Afiyet olsun...