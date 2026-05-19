Tavuklu patates yemeği nasıl yapılır? Videolu tarifi ve sofranızı tamamlayacak 5 leziz seçenek

Tavuklu patates yemeği, lokum gibi pişen tavuk etlerinin yumuşacık patateslerle buluştuğu tencere yemeklerinin en sevilen örneklerinden birini sofranıza sunuyor. Sosundaki salça ve baharatların lezzetiyle kıvamını alıp dakikalar içinde kolayca hazırlanıyor. Hem besleyici hem de oldukça doyurucu olan bu lezzetli ana öğünü, çorbasından tatlısına kadar birbirini tamamlayan beş farklı tarifle bir araya getirdik. İşte, mutfaktaki hazırlık sürecinizi kolaylaştıracak 5 leziz seçenek eşliğinde tavuklu patates yemeği için videolu tarifi...

TAVUKLU PATATES YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Tavuklu patates yemeği, tavuk ve sebzelerin enfes uyumuyla ağır ateşte pişerek lezzetini alan en doyurucu tencere yemekleri arasında yer alıyor.

YANINA NE GİDER? YANINA YAKIŞAN 5 LEZİZ TARİF:

YAYLA ÇORBASI





Pirinç, yoğurt ve yumurtayla hazırlanan bu nefis çorba, yumuşacık içimiyle ana yemeklerden önce severek tüketiliyor.

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI





Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor.

MÜTEBBEL

Patlıcanın en lezzetli hallerinden biri olan mütebbel, közlenmiş patlıcanın isli tadı ile tahinin yoğun kıvamını enfes bir dengede buluşturuyor.

MEVSİM SALATA





Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor.

DONDURMALI İRMİK HELVASI





Dondurmalı irmik helvası, sıcak helva içindeki serin dondurma sürpriziyle geleneksel tatlılar arasında leziz bir yer tutuyor.