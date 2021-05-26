Tavuklu mantar sote nasıl yapılır? Evde pratik tavuklu mantar sote tarifi
Akşam için hem lezzetli hem de pratik bir şeyler arıyorsanız, tavuklu mantar sote tam da size göre. Mantar ve tavuğun nefis buluşması oldukça doyurucu. Peki tavuklu mantar sote nasıl yapılır? Evde pratik tavuklu mantar sote tarifi...
Tavuklu mantar sote kısa sürede hazırlayabileceğiniz nefis bir alternatif. Dilerseniz yemeğinize sarımsak da ekleyerek daha lezzetli hale getirebilirsiniz. Eğer denemek isterseniz tavuklu mantar sote tarifini sizin için derledik.
MALZEMELER:
2 dilim tavuk göğsü
1 adet kuru soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
7-8 adet mantar
2 adet sivri biber
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım çay bardağı sıcak su
Karabiber
Pul biber
Kimyon
Tuz
NASIL YAPILIR?
Tavuk etini ve mantarları küp şeklinde doğrayın. Kuru soğanı da ince ince doğrayın. Daha sonra tavaya alıp zeytinyağında birkaç dakika kavurun. Üzerine ince bir şekilde doğradığınız biberleri ilave edin. Ardından tavuğu da ekleyin suyunu çekene kadar pişirin.
Daha sonra mantarları ve salçayı ekleyip güzelce karıştırın. Son olarak baharatları, tuz ve sıcak suyu ilave edin. Yemeğinizi kısık ateşte 20 dakika kadar pişirin. Dilerseniz üzerine ince kıyılmış maydanoz ekleyerek servis edebilirsiniz.