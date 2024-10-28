Tavuk Topkapı tarifi: Piliç Topkapı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İşte tavuk Topkapı tarifi, malzemeleri ve yapımı...

PİLİÇ TOPKAPI TARİFİ MALZEMELERİ

4 adet kemiksiz tavuk kalça

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Karabiber

Toz kırmızı biber

Tuz

İç harcı için:

1 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı sıcak su

Zeytinyağı

Tuz

Sosu için:

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı domates salçası

PİLİÇ TOPKAPI TARİFİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak etin kemiklerini çıkarıp eti inceltin ve bir kaba alın.

Üzerine karabiber, toz biber, zeytinyağı ve tuzu ekleyip güzelce harmanlayın.

Tavukların üzerini de streç filmle kapatın ve 30 dakika kadar dinlendirin.

Diğer taraftan da pirinci bol suyla yıkayın.

Soğanı yemeklik doğrayın.

Zeytinyağını tencerede kızdırıp fıstıkları yağda kavurun.

Fıstıklara soğanı ekleyip kavurmaya devam edin.

Pirinçleri de ilave edip birkaç dakika daha kavurun.

Baharatları ve sıcak suyu da ilave edin.

Kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişirin.

Marine ettiğiniz tavukların içine hazırladığınız pilavı sıkıca sarıp kürdanla ağzını kapatın.

Tavukları fırın kabına dizin.

Sos malzemelerini karıştırıp tavukların üzerine gezdirin.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tavukları fırına verin.

Yarım saat kadar pişirdiğiniz tavukları fırından alıp sıcak servis edin.

Afiyet olsun...