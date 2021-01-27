Tavuk suyu çorbası antik çağlardan bu yana şifa için tüketiliyormuş

Kış aylarında soğuk algınlığı başta olmak üzere birisi hastalandığında ilk aklımıza gelen bol limonlu tavuk suyu çorba yapmak olur.

Peki gerçekten tavuk suyu çorbanın iyileştirici gücü var mı? Yoksa tavuk suyu efsane mi? Bu efsanenin peşine düşen Songur tavuk suyu çorbanın antik çağa kadar uzanan geçmişinin izlerini sürdü.

Songur'un yaptığı araştırmaya göre, "faydaları saymakla bitmez" denilen tavuk suyu çorba, antik çağlardan bu yana başta soğuk algınlığı olmak üzere birçok hastalık için kullanıldı, İbn-i Sina’nın bile tedavi yöntemlerinin arasında yer aldığı belirtilen tavuk suyunun faydaları günümüzde de birçok bilim insanı ve uzmanın kabul ettiği bir konu.

Songur'a göre, tavuk suyunun bağışıklığa, soğuk algınlığına, gribal enfeksiyonlara, kemik ve eklem rahatsızlıklarına, hücre ve vücut gelişimine olan etkileri biliniyor

Tavuk suyu gençleştiriyor

Songur'un araştırmalarına göre tavuk suyunun aslında çok bilinmeyen veya biraz daha geri planda kalan önemli bir etkisi daha var. Tavuk suyu, içinde kolajen içeren, gençleştirme etkisine sahip iksir özelliğine sahip.

Konuyla ilgili olarak Songur, "Cildin birincil yapısalı proteindir. Tavuk eti, içinde kolajen içeren değerli bir proteindir. Cilt elastikiyeti kolajen ile sağlanır. Yaşlanma veya çevresel toksine maruz kalma nedeniyle cilt bozulmaya başladığında, ince çizgiler ve kırışıklıklar gibi erken yaşlanma belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Tavuk suyu içeriğindeki kolajen sayesinde dolgun, sağlam ve genç görünüm elde edilir. Ayrıca tavuk suyundaki çinko, kemiklerde konsantre bulunan bir mineraldir. Sivilce ile savaşmak ve sağlıklı cildi desteklemek için önemli bir bileşendir. İçeriğinde ki glisin, rahatlatıcı etkisi sayesinde uyku düzeni sağlar, jelatin ise saç ve tırnak sağlığına yardımcı olur. Şifalı iksir tavuk suyu çorba pişirirken içine katacağımız sebzeler, baharatlar, terbiyesinde kullanılan yoğurt, yumurta ile tavuk suyu çorbanın etkisi katlanıp besin değeri daha da yükselir. Tavuk suyu çorba, soğuk kış aylarında sofranızdan eksik etmemeniz gereken lezzetli, sağlıklı bir protein deposudur" dedi.