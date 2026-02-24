search__icondelete
Tavuk şiş, yoğurtlu ve baharatlı özel sosuyla marine edilen etlerin lokum gibi yumuşayarak pişmesiyle sofralara geliyor ve en sevilen ızgara lezzetlerinden biri oluyor. Marine aşamasında kullanılan salça ve baharatlar, fırında pişen tavuk etlerin kurumadan sulu kalmasını sağlıyor. Renkli biberler ve domateslerle birlikte dizilen şişler, hem göze hitap ediyor hem de sebzelerin közlenmiş lezzetini tavukla birleştiriyor. İşte, tam kıvamında pişen tavuk şiş için videolu tarifi ve malzemeleri...

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 1 kilogram kemiksiz göğüs eti ya da pirzola
  • 3 adet yeşil biber
  • 2 adet kapya biber
  • 10 adet kiraz domates

Marine etmek için:

  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 2 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Yarım çay kaşığı kimyon
Nasıl Yapılır
  1. Tavukların marine edilmesi
    Tavukları marine etmek için tüm marinasyon malzemelerini bir karıştırma kabına alıp çırpın. Tavukları küp küp doğrayıp hazırladığınız sosun içine ekleyin ve karıştırın. Üzerini streç film ile kapatıp bir veya iki saat kadar buzdolabında bekletin.
  2. Pişirme aşaması
    Biberleri küp küp doğrayın. Kiraz domateslerin saplarını kesip yıkayın. Çöp şişlere tavukları ve biberleri dileğiniz sırayla dizin. İsteğe göre, domatesleri ayrı çöp şişlere dizebilirsiniz. Önceden ısıttığınız 200 derece fırında 30 dakika pişirin.
  3. Servis aşaması
    Pişen tavuk çöp şişleri geniş bir servis tabağına dizin. Sıcak olarak servis edin.
  4. Afiyet olsun!
