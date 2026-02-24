Tavuk şiş, yoğurtlu ve baharatlı özel sosuyla marine edilen etlerin lokum gibi yumuşayarak pişmesiyle sofralara geliyor ve en sevilen ızgara lezzetlerinden biri oluyor. Marine aşamasında kullanılan salça ve baharatlar, fırında pişen tavuk etlerin kurumadan sulu kalmasını sağlıyor. Renkli biberler ve domateslerle birlikte dizilen şişler, hem göze hitap ediyor hem de sebzelerin közlenmiş lezzetini tavukla birleştiriyor. İşte, tam kıvamında pişen tavuk şiş için videolu tarifi ve malzemeleri...