Hürriyet LezizzTariflerTavuk köftesi tarifi (Videolu)
Tavuk köftesi tarifi (Videolu)

Tavuk köftesi, renkli biberlerin, baharatların ve taze yeşilliklerin kattığı tatla lezzetlenip sofranıza enfes bir köfte seçeneği sunuyor. Kısa sürede hazırlanan bu pratik tarif, mutfakta zamanı kısıtlı olanlar için harika bir kurtarıcı oluyor. Hem çocukların çok severek tüketeceği hem de misafir sofralarına çok yakışan bu iştah açıcı köfteler, dumanı üstünde tüten sunumuyla öğünlerinize harika bir çeşit oluyor. İşte, tam ölçülü tavuk köftesi için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 500 gram tavuk göğsü
  • 1 çay bardağı galeta unu
  • 1 adet kırmızı biber
  • 1 adet yeşil biber
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet yumurta
  • 2 diş sarımsak
  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Kızartmak için:

  • Sıvı yağ
Nasıl Yapılır
  1. Köfte harcının hazırlanması
    Tavukları mutfak robotunda kıyma kıvamına gelene kadar çekin. Biberleri, soğan ve sarımsağı ilave edip çekmeye devam edin. Bir kap içerisinde tavuk kıymasını ve sebzeleri ekleyip karıştırın. Yumurta, galeta unu, sıvı yağ ve baharatları ilave ederek kıvam alana kadar yoğurun.
  2. Pişirme aşaması
    Harçtan eşit parçalar alıp köfte şeklini verin. Derin bir tavaya sıvı yağı ekleyip ısıtın. Köftelerin her iki tarafını da eşit şekilde renk alana kadar kızartarak pişirin.
  3. Servis aşaması
    Servis tabağına alıp sıcak sıcak servis edin.
  4. Afiyet olsun!
Kapat