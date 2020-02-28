Tavuk döner dosyasını açıyorum!

Kimi zaman “ilk buluşmada” ısmarlandığı için itildi, kimi durumda muhteviyatı üzerine spekülasyon yapılarak kakıldı… Ama günün neticesinde pek çoğumuzun hayatına sızmayı başardı.

Pek çok İstanbullunun tavuk dönerle tanışması Eminönü başta olmak üzere vapur iskeleleri çevresinde olmuştur. Bunlar arasından Kadıköy’deki Park Büfe’de soslu, patatesli, yeşilliksiz ama turşulu sandviç tavuk döner ilk akla gelen örnekler arasındadır. Tophane tarafında Nazar Büfe’de tavuk döner pişirilmeden önce soslandırılmıştır, ekmek arası verilirken de isteğe bağlı olarak bol pul biberle baharatlandırılır. Kadıköy’de “zurna” olarak bilinen çok uzun ve büyük dürümlerin çıkış noktası da tavuk dönerdir. Şimdilerde pek çok semtte görülen Paşa Döner de bir başka zincir tavuk döner markası olarak sıklıkla karşımıza çıkar.

Almanya’dan alışkın olduğumuz farklı soslarla döner yeme alışkanlığı ise Türkiye’de ilk önce tavuk dönerde kullanılmıştır. Bugün Hatay İskenderun orijinli olan veya olduğu söylenen çoğu zincir tavuk dönercide bu tip yeşil, kırmızı ya da beyaz soslar kullanımdadır. Donas, Kebo, İsos, Hat Döner gibi zincir dönerciler bunlardan birkaçı… Adana- Gaziantep ve tabii Hatay ile İskenderun taraflarında döner genellikle tavuktan yapıldığından buralarda farklı ve lezzetli tavuk döner ürünlerini tatmak oldukça olası. Mavi Köşe, Süleyman Usta gibi dönerciler Hatay ve İskenderun’da klasik manada Hatay/İskenderun usulü döner satan ünlü dükkanlardan…

Adana’da Metin Usta, Köylüm Döner gibi yılların öne çıkmış isimlerinin yanında sokak kenarlarında da farklı tavuk dönerciler bulmak mümkün…

Tavuk döner benim hiçbir zaman ilk tercihim olmasa da, buttan yapılıp iyi soslandığı zaman uygun fiyatlı bir abur cubura kolaylıkla dönüşebiliyor. Patatesi, sosu ile pişkin bir tavuk döner, uygun fiyatlı ve doyurucu bir öğün olarak karşımıza çıkabiliyor.

Tüm bunların sonunda, tavuk döner prestij yemeği haline sokulabilecek bir formül içerisinde kendisine yer bulabilecek mi, bunu da umuyor olmama rağmen pek ihtimal vermiyorum açıkçası.

Sizin en sevdiğiniz tavuk dönerciler nerede? Yorumlar kısmından, e-posta aracılığıyla ya da sosyal medyadan ulaşarak bana bildirirseniz çok sevinirim. Afiyet olsun!