Tavuk çorbası tarifi: Tavuk çorbası nasıl yapılır?

Tavuk çorbası, besin değeri yüksek lezzetli tarif. Ayrıca içindeki bol vitaminin yanı sıra tadına da doyum olmuyor. Bu nefis tarife sofranızda yer vermek isterseniz, malzemeleri ve yapılışı hemen aşağıda.

MALZEMELER

2 adet tavuk budu veya 1 adet tavuk göğsü

2 yemek kaşığı un

Yarım çay bardağı tel şehriye

2 yemek kaşığı tereyağı

Karabiber

Pul biber

Limon

Tuz

NASIL YAPILIR?

Tavuk etini tencereye alıp suda haşlayın. Haşlanan tavuk etini bir çatal yardımıyla didikleyin. Tereyağını farklı bir tencerede eritin. Üzerine unu ekleyip kavurun. Ardından haşlanan tavuğun suyunu ekleyip karıştırın. Suyunuz kaynayınca şehriyeleri ilave edin ve yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra yarım limonun suyunu ve tavuk etini ekleyin.

Diğer taraftan da tereyağı, pul biber ve karabiberi bir tavada kızdırıp çorbaya ilave edin. Son olarak çorbanızın tuzunu da ekleyip biraz daha kaynattık sonra ocaktan alın. Sıcak olarak servis edin.