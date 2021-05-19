Tavuk çorbası tarifi: Tavuk çorbası nasıl yapılır?
Tavuk çorbası tam bir şifa deposu... Tercihe göre içerisine havuç ve patates gibi sebzeler de ilave edilerek daha da lezzetli hale getirilebilir. Ayrıca uzun süre de tok tutuyor. Peki tavuk çorbası nasıl yapılır? İşte tavuk çorbası tarifi...
Tavuk çorbası, besin değeri yüksek lezzetli tarif. Ayrıca içindeki bol vitaminin yanı sıra tadına da doyum olmuyor. Bu nefis tarife sofranızda yer vermek isterseniz, malzemeleri ve yapılışı hemen aşağıda.
MALZEMELER
2 adet tavuk budu veya 1 adet tavuk göğsü
2 yemek kaşığı un
Yarım çay bardağı tel şehriye
2 yemek kaşığı tereyağı
Karabiber
Pul biber
Limon
Tuz
NASIL YAPILIR?
Tavuk etini tencereye alıp suda haşlayın. Haşlanan tavuk etini bir çatal yardımıyla didikleyin. Tereyağını farklı bir tencerede eritin. Üzerine unu ekleyip kavurun. Ardından haşlanan tavuğun suyunu ekleyip karıştırın. Suyunuz kaynayınca şehriyeleri ilave edin ve yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra yarım limonun suyunu ve tavuk etini ekleyin.
Diğer taraftan da tereyağı, pul biber ve karabiberi bir tavada kızdırıp çorbaya ilave edin. Son olarak çorbanızın tuzunu da ekleyip biraz daha kaynattık sonra ocaktan alın. Sıcak olarak servis edin.