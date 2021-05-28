Tavuk çorbası nasıl yapılır? İşte leziz ve kolay tavuk çorbası tarifi

Tavuk çorbası, haşlanmış tavukla hazırlanan oldukça besleyici bir tarif. Kolay bir şekilde hazırlandığı için de sık sık tercih ediliyor. Eğer siz de denemek isterseniz, tavuk çorbasının malzemeleri ve yapılış aşamalarını sizin için derledik.

MALZEMELER:

Tavuk göğsü ya da 2 adet but

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı tel şehriye

Karabiber

Pul biber

Bir limonun yarısı

Tuz

NASIL YAPILIR?

Tavuk etini suda iyice haşlayın. Tavuğun etlerini ayıklayıp parçalayın. Haşlanan tavuğun suyunu daha sonra kullanmak üzere kenara alın. Bir tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyip kavurun. 1 su bardağı soğuk su ekleyip hızla karıştırarak unu açın. Haşladığınız tavuğun suyunu tencereye ekleyin. Daha sonra şehriyeleri atıp yumuşayana kadar kaynatın. Ardından yarım limonun suyunu çorbaya ilave edin. Diğer bir taraftan da 1 yemek kaşığı tereyağı ve baharatları yağda hafifçe kavurun ve çorbaya ekleyin. Çorba kaynamaya başladığında tavuk etlerini de ilave edin. Bir taşım daha kaynattığınız çorbayı sıcak servis edin.