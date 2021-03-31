Tavuk ciğeri tarifi: Tavuk ciğeri nasıl yapılır?

Ciğer denildiği zaman aklımıza daha çok kuzu ve dana ciğer gelir. Ancak tavuk ciğer de denenmesi gereken lezzetlerden. Kısa sürede hazırlayarak yanında soğan, biber ve maydanozla servis edebilirsiniz. Nefis bir yemek sizi bekliyor. İşte tavuk ciğeri malzemeleri ve yapılışı.

MALZEMELER:

500 gram tavuk ciğeri

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

Kimyon

Pul biber

Karabiber

Tuz

NASIL YAPILIR?

Ciğerleri kuşbaşı doğrayın. Soğanları da piyazlık doğrayın. Zeytinyağını geniş bir tavada kızdırın. Ardından soğanları ekleyip kavurun. Ciğerleri de ilave edin ve suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin. Baharatları da ekleyip güzelce pişirin. Sıcak servis edin.