MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizzTatlıcılarda bayram yoğunluğu başladı
GeriLezizz Tatlıcılarda bayram yoğunluğu başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lezizz
Haber Giriş: 18.04.2023 - 16:42 | Son Güncelleme:

Tatlıcılarda bayram yoğunluğu başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tatlıcılarda bayram yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Muş’ta tatlı üretimi yapılan imalathanelerde yoğunluk arttı. Siparişleri biran evvel teslim etmek için çaba serf eden usta eller, çift vardiya ile çalışıyor.

Bayramların vazgeçilmezi olan ve en çok rağbet görenlerinden olan tatlı geleneği, sürdürülüyor. Özellikle Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, ülke genelinde olduğu gibi Muş’ta da tatlı üretimi yapılan imalathanelerde, yoğun mesai harcanıyor. Şehir içi ve şehir dışına tatlı siparişini yetiştirmeye çalışan imalatçılar, bayram nedeniyle 2 vardiya şeklinde çalışıyor.

Siparişleri biran evvel teslim edebilmek için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden 20 yıllık tatlı ustası Ahmet Koçakelçi, Ramazan Bayramı’na çok az bir süre kaldı. Bütün tatlıcılarda yoğunluk arttı. Bizlerde çift vardiya usulü siparişlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Yoğunluğu yetiştirebilmemiz için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Hiçbir mağduriyet oluşmadan siparişlerimizi teslim edeceğiz" dedi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi