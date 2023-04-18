Tatlıcılarda bayram yoğunluğu başladı

Bayramların vazgeçilmezi olan ve en çok rağbet görenlerinden olan tatlı geleneği, sürdürülüyor. Özellikle Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, ülke genelinde olduğu gibi Muş’ta da tatlı üretimi yapılan imalathanelerde, yoğun mesai harcanıyor. Şehir içi ve şehir dışına tatlı siparişini yetiştirmeye çalışan imalatçılar, bayram nedeniyle 2 vardiya şeklinde çalışıyor.



Siparişleri biran evvel teslim edebilmek için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden 20 yıllık tatlı ustası Ahmet Koçakelçi, Ramazan Bayramı’na çok az bir süre kaldı. Bütün tatlıcılarda yoğunluk arttı. Bizlerde çift vardiya usulü siparişlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Yoğunluğu yetiştirebilmemiz için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Hiçbir mağduriyet oluşmadan siparişlerimizi teslim edeceğiz" dedi.