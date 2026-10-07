search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogTasteAtlas listesinde kaymak dünya üçüncüsü oldu
#tasteatlas#süt ürünleri#yemek kültürü
TasteAtlas listesinde kaymak dünya üçüncüsü oldu

TasteAtlas listesinde kaymak dünya üçüncüsü oldu

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Uluslararası gastronomi platformu 'TasteAtlas'ın yayımladığı 'Dünyanın En İyi Süt Ürünleri' listesinin üçüncü sırasında kaymak yer aldı. Bu durum manda kaymağının coğrafi işaret tescilli üretim merkezi Afyonkarahisar'da heyecanla karşılandı.

TasteAtlas listesinde kaymak dünya üçüncüsü oldu
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas tarafından yayımlanan 'Dünyanın En İyi Süt Ürünleri' listesinde Türkiye'den iki ürün ilk 3'e girdi.

İrlanda tereyağının 4,5 puanla ilk sırayı aldığı listenin ikinci sırasında 4,4 puanla Trabzon tereyağı, üçüncü sırasında ise 4,4 puanla kaymak yer aldı.

'Geleneksel Türk süt ürünü' olarak nitelendirilen kaymağın tanıtım kısmında nasıl yapıldığı ve tüketildiğine dair bilgiler verilirken, "Kaymak konusunda titiz olanlar, gerçek kaymağın diğer hayvanların sütünden daha koyu ve daha yağlı olan manda sütüyle yapıldığına inanırlar, ancak inek, keçi ve koyun sütü de geleneksel olarak kullanılır" denildi.

TasteAtlas listesinde kaymağın üçüncü sırada yer alması, coğrafi işaret tescilli manda kaymağının üretim merkezi Afyonkarahisar'da heyecanla karşılandı.

Haberin Devamı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Gürler, TasteAtlas listesindeki bu derecenin göğüs kabartan bir başarı olduğunu belirterek, kaymağın kalitesinin arkasındaki köklü geleneksel altyapıya dikkati çekti.

Prof. Dr. Gürler, "Ülkemiz için gurur verici bir hadise. Manda kaymağı hak ettiği yeri inanıyorum ki daha yukarılara taşıyacaktır. Manda sütlerinden üretilen kaymak, kremadan elde edilen kaymaklara göre lezzetiyle kendisini ayrıştırıyor.

Eski dönemlerde haşhaş küspesi dediğimiz ürünlerle mandalar beslenirdi. Bu sütün yağını artırıp lezzetini de desteklerdi. Biz de üniversitemizde bu tekniği yaşatmaya çalışıyoruz. Üniversitemizde beslediğimiz mandalardan elde edilen sütle yapılan kaymağı vatandaşlara da işletmelerde sunuyoruz" dedi.

Afyonkarahisar'ın köklü kaymak üreticilerinden Burak Can Köse de coğrafi işaret tescilinin ürün kalitesini ve dünya standartlarındaki değerini koruma açısından hayati önem taşıdığını belirtti. Köse, "Kaymak süte hiçbir madde eklenmeden elde edilen bir ürün. Bu da onu değerli kılıyor. Hayvanlara yedirilen yemin de yağlı olması gerekiyor. 48 saatte üretiliyor. Bunlar kaymağın özellikleri" diye konuştu.

Gözden KaçmasınYazılım mühendisiydi, baklavacı oldu: Gaziantep baklavası SpaceXe ulaştıYazılım mühendisiydi, baklavacı oldu: Gaziantep baklavası SpaceX'e ulaştıHaberi görüntüle

En Lezizz'ler

TasteAtlas listesinde kaymak dünya üçüncüsü oldu
TasteAtlas listesinde kaymak dünya üçüncüsü oldu#Kaymak
Tokatta coğrafi işaretli ceviz hasadı başladı
Tokat'ta coğrafi işaretli ceviz hasadı başladı#Niksar Cevizi
New York cheesecake tarifi
New York cheesecake tarifi#New York Cheesecake
Köfte tarifleri: Lokum gibi pişen 20 farklı köfte tarifi
Köfte tarifleri: Lokum gibi pişen 20 farklı köfte tarifi#Köfte Tarifleri
Daha Fazla
5
TasteAtlas listesinde kaymak dünya üçüncüsü oldu
YEMEK KÜLTÜRÜ

TasteAtlas listesinde kaymak dünya üçüncüsü oldu

5
Tokatta coğrafi işaretli ceviz hasadı başladı
YEMEK KÜLTÜRÜ

Tokat'ta coğrafi işaretli ceviz hasadı başladı

5
Köfte tarifleri: Lokum gibi pişen 20 farklı köfte tarifi
MUTFAK TÜYOLARI

Köfte tarifleri: Lokum gibi pişen 20 farklı köfte tarifi

Benzer Yazılar
5
New York cheesecake tarifi
TATLI TARİFLERİ

New York cheesecake tarifi

60+ dkOrta
5
Abdigör köfte tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Abdigör köfte tarifi

30-60 dkOrta
5
Glutensiz mini kıymalı pide tarifi (Videolu)
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Glutensiz mini kıymalı pide tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Etli nohut yemeği tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Etli nohut yemeği tarifi

60+ dkOrta
5
Soğuk kadayıf tarifi
TATLI TARİFLERİ

Soğuk kadayıf tarifi

30-60 dkOrta
5
Sebzeli noodle tarifi (Videolu)
MAKARNA TARİFLERİ

Sebzeli noodle tarifi (Videolu)

30 dkOrta
5
Tokat usulü bat tarifi
SEBZE YEMEĞİ TARİFLERİ

Tokat usulü bat tarifi

30-60 dkOrta
5
Tavuklu karnıyarık tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Tavuklu karnıyarık tarifi

60+ dkKolay
5
Portakal kabuğunda elmalı kereviz salatası tarifi
MEZE TARİFLERİ

Portakal kabuğunda elmalı kereviz salatası tarifi

30 dkKolay
5
Glutensiz Harran kubbesi tarifi (Videolu)
SEBZE YEMEĞİ TARİFLERİ

Glutensiz Harran kubbesi tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta