Taş köfte nasıl yapılır? Taş köftesi tarifi

Yöresel lezzetler her daim sofralarımızın baş tacıdır. Iğdır’ın yöresel bir yemeği olan taş köftesi de et sevenlerin karşı koyamayacağı bir lezzet. Bu nefis yemeği sevdiklerinize ve misafirlerinize 50 dakika içinde hazırlayabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey ‘taş köftesi tarifi ve püf noktası’. Nefis bir yemek olan Taş köftesini çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...

Taş Köfte malzemeleri

- 1 kilo 2 kere çekilmiş kuzu kol kıyma.

- yarım su bardağı kırık nohut.

- 1 çay bardağı pirinç.

köfte tarifleri- 6 adet küçük boy patates.

- 2 adet sivri biber.

- 1 adet kuru soğan.

- 1 avuç kuru reyhan.

- 2 adet yumurta.

- 1 tatlı kaşığı karabiber.

- 1 çay kaşığı zerdeçal.

- 1 yemek kaşığı tuz.

- 1 yemek kaşığı tereyağ.

- yarım çay bardağı sıvı yağ.

- 1 yemek kaşığı biber salçası.

- 1 yemek kaşığı domates salçası.



Taş Köfte nasıl yapılır?

Geniş bir kaba soğan rendelenir. Kuzu kol kıyma üzerine bırakılır. Haşlanıp suyu süzülen kırık nohut ve yıkanan pirinç rondodan geçirilip kıymaya eklenir. Kuru reyhan ilave edilir. Karabiberi, tuzu ve zerdeçalı atılır. Özleşene kadar yoğurulur. Tencerenin dibine tereyağı ve sıvı yağ eklenir. Biber ve domates salçası konur. Sıcak su eklenir. Hazırlanan harçtan ıslatılan elle büyük yuvarlak köfteler elde edilip kaynayan salçalı suya bırakılır. Kabuğu alınan küçük boy bütün patatesler ve sivri biberler eklenip pişirilmeye bırakılır.

Püf noktası

Etler lime lime olmayacak. Cılk hale getirilecek.

Pişirme süresi

Hazırlama ve pişirme süresi 50 dk.