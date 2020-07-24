Tartar (tarator) nedir, nasıl yapılır? İşte tarator sos tarifi ve malzemeleri
Balık yemeklerinin yanına yakışan tartar (tarator) sos, sofralarında farklı lezzetler tatmak isteyenlerin vazgeçilmezlerinden. Midye tava ve kalamarın yanında servis edilen bu sos evde kolayca hazırlayabileceğiniz malzemelerle yapılıyor. Hem ekonomik hem de zahmetsiz olan tarator sos genellikle balkan ülkeleri mutfaklarında yer alıyor. Peki, tartar sos nedir ve nasıl yapılır? İşte, tarator sos tarifi ve malzemeleri..
Türk mutfağında meze ve sos olarak tüketilen tarator sos kalamar ve midye tava için kullanılır. Deniz mahsulü tutkunlarının yakından tanıdığı bu enfes lezzeti, ara sıcak olarak sunabilirsiniz. İşte, tarator sos tarifi ve yapılışıyla ilgili ayrıntılar...
TARATOR SOS NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı çekilmiş çamfıstığı, 5 dilim bayat ekmek, 1 su bardağı süt, 4 diş sarımsak, taze çekilmiş beyazbiber, tuz.
Hazırlanışı:
Sarımsakları temizleyip ezin. Ekmeklerin kenarlarını kesip bir kasede sütle ıslatın. İyice karıştırarak pütürsüz bir karışım elde edin. Sürekli karıştırarak zeytinyağını ilave edin. Sarımsak, çekilmiş çamfıstığı, tuz, beyazbiberi ekleyip çırpmaya devam edin. Dilerseniz üzerine kırmızı tozbiber serpip servis yapın.
TURŞULU TARATOR SOS TARİFİ
Yapımı için malzemeler
500 gram mayonez
10 adet kornişon turşu
3 diş sarımsak
50 gram kapari
2 adet haşlanmış yumurta beyazı
1 tutam maydanoz
2 adet limonun suyu
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı beyaz biber
Tartar sos tarifi Nasıl yapılır?
Turşuları küçük küçük doğrayın. Sarımsakları ezin. Kapari ve yumurta aklarını incecik doğrayın. Kornişon turşu, sarımsak, kapari, yumurta, maydanoz, tuz, beyaz biber ve mayonezi bir kasede karıştırın. Yoğun bir sos kıvamına gelinceye kadar limon suyunu ekleyip çırpın.