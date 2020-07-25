Tartar nedir, nasıl yapılır? İşte tartar sos tarifi ve malzemeleri

Türk mutfağında meze ve sos olarak tüketilen tartar sos mayanozle elde edilerek, genellikle balık ve cipsle servis ediliyor. Deniz mahsulü tutkunlarının yakından tanıdığı bu enfes lezzeti, ara sıcak olarak sunabilirsiniz. İşte, tartar sos tarifi ve yapılışıyla ilgili ayrıntılar...

Yapımı için malzemeler

500 gram mayonez

10 adet kornişon turşu

3 diş sarımsak

50 gram kapari

2 adet haşlanmış yumurta beyazı

1 tutam maydanoz

2 adet limonun suyu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı beyaz biber

Tartar sos tarifi Nasıl yapılır?

Turşuları küçük küçük doğrayın. Sarımsakları ezin. Kapari ve yumurta aklarını incecik doğrayın. Kornişon turşu, sarımsak, kapari, yumurta, maydanoz, tuz, beyaz biber ve mayonezi bir kasede karıştırın. Yoğun bir sos kıvamına gelinceye kadar limon suyunu ekleyip çırpın.