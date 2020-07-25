Tartar nedir, nasıl yapılır? İşte tartar sos tarifi ve malzemeleri
Balık yemeklerinin yanına yakışan tartar sos, sofralarında farklı lezzetler tatmak isteyenlerin vazgeçilmezlerinden. Deniz ürünlerinin yanında servis edilen bu sos evde kolayca hazırlayabileceğiniz malzemelerle yapılıyor. Hem ekonomik hem de zahmetsiz olan tartar sos genellikle deniz ürünlerine farklı bir tat katmak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Peki, tartar sos nedir ve nasıl yapılır? İşte, tartar sos tarifi ve malzemeleri..
Türk mutfağında meze ve sos olarak tüketilen tartar sos mayanozle elde edilerek, genellikle balık ve cipsle servis ediliyor. Deniz mahsulü tutkunlarının yakından tanıdığı bu enfes lezzeti, ara sıcak olarak sunabilirsiniz. İşte, tartar sos tarifi ve yapılışıyla ilgili ayrıntılar...
Yapımı için malzemeler
500 gram mayonez
10 adet kornişon turşu
3 diş sarımsak
50 gram kapari
2 adet haşlanmış yumurta beyazı
1 tutam maydanoz
2 adet limonun suyu
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı beyaz biber
Tartar sos tarifi Nasıl yapılır?
Turşuları küçük küçük doğrayın. Sarımsakları ezin. Kapari ve yumurta aklarını incecik doğrayın. Kornişon turşu, sarımsak, kapari, yumurta, maydanoz, tuz, beyaz biber ve mayonezi bir kasede karıştırın. Yoğun bir sos kıvamına gelinceye kadar limon suyunu ekleyip çırpın.