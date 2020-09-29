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Yemek Kültürü
Haber: AA Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 29.09.2020 - 11:56 | Son Güncelleme:

Tarsus'un fındık lahmacunu ve kebabı tescil belgesi aldı

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Tarsus'un fındık lahmacunu ve kebabı tescil belgesi aldı
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Mersin'in yöresel lezzetlerinden Tarsus fındık lahmacunu ve Tarsus kebabına, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Koçak, yazılı açıklamasında, ilçenin tarihi dokusu ve inanç turizminin yanı sıra gastronomiyle de öne çıktığını belirtti.

İlçede daha önce Tarsus beyazı üzüm, Tarsus yayla bandırması, Tarsus şalgamı, Tarsus sarıulak zeytini ve Tarsus humusunun tescillendiğini anımsatan Koçak, "Odamızın girişimleriyle Tarsus fındık lahmacunu ve Tarsus kebabının da tescilini aldık, gururlandık. Kentimize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı. Koçak, ilçeye özgü değerleri tanıtmak için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Tavada lahmacun tarifi
Tavada lahmacun tarifi
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