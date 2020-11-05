Tarihi Selçuklulara dayanıyor... Akşehir'in tandır kebabı tescillendi

Akşehir Belediyesi’nin 22 Ekim 2018 tarihinde ilçeye özgü yapılan tandır kebabı için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı başvuru onaylandı.

Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Akşehir Belediyesi olarak şehrimize özgü lezzetlerin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığımız başvurumuz onaylandı. 10 yıl süreyle verilen bu onayla Akşehir tandır kebabımız artık marka haline geldi. İlçemizin tescilli bir markası olarak sunulmaya devam edilecek. Tandır kebabımızın yanı sıra Akşehir hersesi, Akşehir peynir baklavası, Akşehir tahinli pidesi için de Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurularımızı yaptık” dedi.







Tarihçesi Selçuklulara uzanıyor

Akşehir tandır kebabı, özel etlerin taş fırınlarda közde pişirilmesi ile yapılan yöresel bir lezzet.

Tarihçesi Selçuklulara kadar uzanan bu lezzet, Selçukname’de 1. Alaaddin Keykubat’ın 1237 yılı Şevval (Mayıs) ayında verdiği bir ziyafette yenilen yemeklerde kebap anlamına gelen ‘biryan’ ifadesi ile anılmaktadır.

Selçuklu dönemindeki yemekler arasında bile Akşehir tandır kebabına atıfta bulunulduğu belirtilebilir.

Tandır kebabı ustalığının da 1750’li yıllara kadar dayandığı söylenmektedir.

Akşehir tandır kebabı; tırnaklı pide üzerine isteğe göre yağsız, orta yağlı veya yağlı olmak üzere satır ile doğranmak suretiyle servis edilir.

Akşehir tandır kebabının yanında genel olarak kuru soğan, domates ve közlenmiş biber sunumu yapılır.