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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 27.02.2020 - 10:12,Son Güncelleme:/

Tarhana lezzetinden sağlığa faydalarına her şeyiyle masaya yatırıldı

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Tarhana lezzetinden sağlığa faydalarına her şeyiyle masaya yatırıldı
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Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) düzenlenen panelde tarhananın lezzeti, tarihi ve sağlık açısından yararları anlatıldı.

Merkez Kütüphane Recep Zogo Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Her yönüyle Edirne tarhanası" panelinde kimya, tarih, gastronomi, sağlıklı beslenme ve yaşam topluluklarının temsilcileri, tarhana çorbasıyla ilgili sunum yaptı.

Tarhana lezzetinden sağlığa faydalarına her şeyiyle masaya yatırıldı

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, burada yaptığı konuşmada, tarhana çorbasının Orta Asya, Anadolu ve Balkan mutfağında görüldüğünü söyledi.
Tarhana isminin köken olarak Farsça "terhane"den geldiğinin tahmin edildiğini anlatan Zafer, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de yaklaşık 50 çeşit tarhana var. Bazıları Trakya, Ege, Gediz, Sivas, Kahramanmaraş, Beyşehir, Kastamonu'dan yaş, göce, kızılcık, et, süt, üzüm, kıymalı, şalgamlı ve pancarlı tarhanalar şeklinde sunuluyor. Bu çorba bebekler, okul çağı çocukları ve protein gereksimini olan risk altındaki kişiler için yararlı bir gıdadır. Annelerimizin yaptığı tarhana grip olduğumuz zaman şifa niyetine içirilirdi."

Havsa Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi ev hanımlarının yaptığı tarhana çorbası, panele katılanlara ikram edildi.

Tarhana lezzetinden sağlığa faydalarına her şeyiyle masaya yatırıldı

Bu arada, üniversite öğrencilerinin hazırladığı, "tarhana çorbası fotoğraf sergisi" açıldı.

Paneli, Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Edirne İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, TÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen ile üniversite öğrencileri izledi.

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