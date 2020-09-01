Tamale nedir? Tamale nasıl yapılır? Adım adım tamale tarifi ve hazırlanışı
Tamale tarifi, farklı lezzetlere açık olan ve bu yemeği denemek isteyenler tarafından merak ediliyor. Amerika kıtasında yaygın olarak tüketilen ve ana vatanı Meksika mutfağı olan tamale mısır veya muz yaprağına sarılarak pişirilmesiyle hazırlanıyor. Tamalenin ana malzemelerini tavuk göğsü, domates, mısır yaprağı oluşturuyor. Sizler de bu lezzeti denemek istiyorsanız tarifimize göz atabilirsiniz. Peki, Tamale nedir ve nasıl yapılır? İşte, geçmişi MÖ 8000 ile 5000 yıl öncesine kadar uzanan tamale yapımı...
Tamale, Türk damak tadına uyan birçok tarife sahip olan Meksika mutfağında yer alan lezzetlerden biri. Görünüşüyle dikkat çeken Tamale Meksika’da sokak lezzetlerinden biridir. Tamal veyaçoğul kullanımıyla tamales, Amerika kıtasında yaygın olarak tüketilen, içinde çeşitli malzemeler olan hamurun, mısır veya muz yaprağına sarılarak pişirilmesiyle hazırlanan yiyecek. Yenilmeden önce bu sarılan yaprak, esas yemekten ayrılmaktadır. Mezoamerika kökenli bir yiyecek olup, geçmişi MÖ 8000 ile 5000 yıl öncesine kadar uzanır. İşte adım adım tamale tarifi...
TAMALE MALZEMELERİ
500 gram tavuk göğsü pişmiş ve küçük parçalara ayrılmış
5 bardak su
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı kimyon
2 diş sarımsak
2 kırmızı biber
3 orta boy domates
20 adet kuru mısır yaprağı
MASA HAMURU
2 su bardağı mısır unu
250 gr tereyağ veya margarin
2 su bardağı tavuk göğsünün suyu
1 yemek kaşığı kabartma tozu
TAMALE NASIL YAPILIR?
Önce mısır yapraklarını yumuşatmak için ılık suda bekletin. Masa adı verilen hamur için malzemeleri bir araya getirin, ardından mısır yapraklarının içerisine sürün. Küçük parçalar haline getirdiğiniz tavuğun içerisine, 5 bardak su hariç diğer tüm malzemeleri ve baharatları ekleyin. Harç tamamlanınca masa hamurunun üzerine ekleyip mısır yapraklarını sarın. Son olarak, büyük bir tencereye sarılı mısırları yerleştirip üzerine 5 su bardağı suyu ekleyin ve 40 dakika pişirin.