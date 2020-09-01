Tamale nedir? Tamale nasıl yapılır? Adım adım tamale tarifi

Tamal veya çoğul kullanımıyla tamales, Amerika kıtasında yaygın olarak tüketilen, içinde çeşitli malzemeler olan hamurun, mısır veya muz yaprağına sarılarak pişirilmesiyle hazırlanan yiyecek. Yenilmeden önce bu sarılan yaprak, esas yemekten ayrılmaktadır. Mezoamerika kökenli bir yiyecek olup, geçmişi MÖ 8000 ile 5000 yıl öncesine kadar uzanır.



TAMALE MALZEMELERİ



500 gram tavuk göğsü pişmiş ve küçük parçalara ayrılmış

5 bardak su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon

2 diş sarımsak

2 kırmızı biber

3 orta boy domates

20 adet kuru mısır yaprağı



MASA HAMURU



2 su bardağı mısır unu

250 gr tereyağ veya margarin

2 su bardağı tavuk göğsünün suyu

1 yemek kaşığı kabartma tozu

TAMALE NASIL YAPILIR?



Önce mısır yapraklarını yumuşatmak için ılık suda bekletin. Masa adı verilen hamur için malzemeleri bir araya getirin, ardından mısır yapraklarının içerisine sürün. Küçük parçalar haline getirdiğiniz tavuğun içerisine, 5 bardak su hariç diğer tüm malzemeleri ve baharatları ekleyin. Harç tamamlanınca masa hamurunun üzerine ekleyip mısır yapraklarını sarın. Son olarak, büyük bir tencereye sarılı mısırları yerleştirip üzerine 5 su bardağı suyu ekleyin ve 40 dakika pişirin.