Tahinli kurabiye tarifi
Tahinli kurabiye, Ortadoğu'da çok sık karşımıza çıkan ve helva kurabiye de denen nefis bir lezzet. Gerçekten de helva tadında olan tahinli kurabiye, sizin çay saatlerinize de keyif katmaya aday. Malzemeleri oldukça az, yapılışı da oldukça kolay olan tahinli kurabiyenin malzemelerini aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun...
- Fırında
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 su bardağı ince dövülmüş ceviz ya da fındık
- 1 su bardağı tahin
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 1 su bardağı sıvı yağ
- Kabartma tozu
- Vanilya
- 3,5 su bardağı un
Tahinli kurabiye tarifi Nasıl yapılır?
Tahin, sıvı yağ, ceviz içi ve pudra şekerini yoğurma kabında karıştırın.
İçine kabartma tozu, vanilya ve unu ilave edip yoğurun.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yağladığınız ya da yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye yerleştirin.
180 derecede önceden ısıtılmış fırına verin ve üstleri çatlayıp kızarana kadar pişirin.
15-20 dakika kurabiyelerinizin pişmesi için yeterli olacaktır.
Tepsiden almak için iyice soğumasını bekleyin.
Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...