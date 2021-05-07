Tahinli irmik helvası tarifi: Tahinli irmik helvası nasıl yapılır?

Akşam yemeğine eşlik edecek pratik bir tatlı tarifi arıyorsanız, tahinli irmik helvasını mutlaka denemelisiniz. Birkaç malzeme ile kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte tahinli irmik helvası malzemeleri ve yapımı...

MALZEMELER:

1 çay bardağı tahin

1,3 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı irmik

Şerbeti için:

1 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

NASIL YAPILIR?

Helvanızın şerbeti için şeker ve suyu bir tencereye alın. Kaynayana kadar karıştırın.

Tereyağını bir tencerede eritin. Üzerine de irmiği ilave edip rengi koyulaşana kadar kavurun. İrmik kavrulunca üzerine tahini ekleyin ve karıştırın. Ocağını altını kısıp şerbeti de ilave edin. Helvanız şerbetini çekene kadar pişirin. Tatlınız hazır olunca birkaç dakika dinlendirip servis edebilirsiniz.