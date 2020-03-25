Tahini eksik etmeyin

Tüm dünyanın corona virüs ile savaştığı şu günlerde yapmamız gereken şey evde kalıp bağışıklığımızı güçlü tutmak. Yani immün sistemimizi korumak ve güçlendirmek. Öyleyse mutfak kültürümüzde var olmasına sevinip şükrederek diyoruz ki şimdi "tahin zamanı"!

Tahinin kas ve kemik sağlığından damar sağlığını korumaya kadar pek çok faydası var. Kalorisi elbette yüksek, ancak kararında, fazla abartmadan günlük beslenmelerimize, öğünlerimize eklemeliyiz. Kabak tatlısı, ayva tatlısı gibi meyve tatlılarına da çok yakışıyor. Buyurun nefis bir tahin piyazı ve çay saatlerinize renk katacak tahinli çörek tarifi...

TAHİNLİ NOHUT PİYAZI

4 kişilik

Gerekli Malzeme:

2 su bardağı haşlanmış nohut

1 çay bardağı tahin

1 limonun suyu

3-4 kaşık su

1 kuru soğan

1 tutam maydanoz

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, sumak

Nasıl yapılır?

* Tahini limonsuyu ve az az su ekleyerek bir kasede çırpın. 2 kaşık zeytinyağı ekleyip karıştırın.

* Soğanı piyaz doğrayın, maydanozu kıyın.

* Nohutları derin bir kaba alıp tüm malzemeyi ekleyip karıştırın.

* Servis tabağına alıp üzerine sumak serperek servis yapın.

TAHİNLİ ÇÖREK

2 adet tahinli çörek için

Gerekli malzeme:

200 gram un (yaklaşık 2 su bardağı)

50 gram pudra şekeri (yaklaşık 1 çay bardağı)

15 gram yaş maya

1 fiske tuz

1 yumurta

40 gram margarin

1 kahve fincanı su

Yarım çay kaşığı mahlep

Tahin sos için:

1 su bardağı tahin

100 gram toz şeker

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

Susam, haşhaş

Nasıl yapılır?

Unu bir kaba alıp ortasını havuz gibi açın. Maya, yağ, yumurta, pudraşeker, tuz, su ve mahlep koyup yumuşak kıvamlı ve pürüzsüz bir hamur halini alana kadar yoğurun. Ilık bir yerde üzeri kapalı olarak mayalanması için bekletin.

Hamur mayalandıktan sonra 2 eşit parçaya bölüp hamurları merdane ile 2-3 mm kalınlıkta açın. Tahinle şekeri bir kapta karıştırın.

Tahin sosu her iki hamurun üzerine eşit miktarda döküp kenarlarında 2 parmak boşluk kalacak şekilde bir kaşık yardımıyla yayın.

Tahin sosu sürülmüş hamuru, sosun dışarıya taşmamasına dikkat ederek rulo yaparak sarın. Parmak uçlarınızla birleşme yerini birleştirin. Bir oklava ile yufka açma hareketi yapar gibi hamuru tezgahta ileri geri yuvarlayarak parmak kalınlığında ip şeklinde uzatın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. İp şeklindeki hamuru elinize alıp dikkatli bir şekilde ortadan başlayarak gül gibi kendi çevresinde sararak tepsiye yerleştirin.

Çöreklerin üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp susam ve haşhaş serpiştirin. Hamurların kabarması için 30 dakika kadar tepside bekletin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 13-15 dakika kadar pişirin. Sıcak, ılık veya soğuk servis yapılabilir. (Kaynak: Gülhan Kara Çay Saati Kitabı)