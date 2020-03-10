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Lezizz
Haber Giriş: 10.03.2020 - 12:18,Son Güncelleme:/

Tadı damağınızda kalacak bir lezzet: Belen tava

Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
Tadı damağınızda kalacak bir lezzet: Belen tava
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Hatay mutfağının en iyi 10 yemek listesi belirlense üst sıralarda yer alabilecek bir lezzete sahip olan Belen tavayı tüm ihtişamı ile siz de sofralarınızda konuk edebilirsiniz. İşte, Belen tava için ihtiyacınız olan malzemelerin listesi ve oldukça kolay tarif bilgileri…

Malzemeler:

500 gram kuzu eti

2 adet orta boy soğan

3 adet kırmızı yeşil biber

3 adet domates

4 diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı yumuşamış kuyruk yağı

Tuz

Yapılışı:

Tüm malzemeler küçük küçük doğranır isteğe bağlı kiremit tava ya da normal tepside tüm malzemeler karıştırılıp harmanlanır. Baharat ve tuzu eklenir. Üzerine su ile seyreltilen domates salçası sosu dökülür. En son erimiş kuyruk yağı özü eklenip fırına verilir. Yaklaşık 50 dk. pişirilir. Afiyet olsun.

Kuyruk yağı özü yapılışı:

Orta ateşte kuyruk yağları tavada Yağını bırakana kadar kavurulur. Çıkan yağı bir kavanoza süzülerek oda sıcaklığında dinlendirilir. Dinlendikçe beyazlaşan yağımızı buzdolabına koyarak katılaşmasını sağlarız. Kullanıma hazır hale gelen kuyruk yağı özünü et yemeklerinde kullanarak daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz.

Not: Kuyruk yağı özü kullanmak istemezseniz yerine sıvı yağ kullanabilirsiniz

Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

Instagram: @belginekmen

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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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