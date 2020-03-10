Tadı damağınızda kalacak bir lezzet: Belen tava

Malzemeler:

500 gram kuzu eti

2 adet orta boy soğan

3 adet kırmızı yeşil biber

3 adet domates

4 diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı yumuşamış kuyruk yağı

Tuz

Yapılışı:

Tüm malzemeler küçük küçük doğranır isteğe bağlı kiremit tava ya da normal tepside tüm malzemeler karıştırılıp harmanlanır. Baharat ve tuzu eklenir. Üzerine su ile seyreltilen domates salçası sosu dökülür. En son erimiş kuyruk yağı özü eklenip fırına verilir. Yaklaşık 50 dk. pişirilir. Afiyet olsun.

Kuyruk yağı özü yapılışı:

Orta ateşte kuyruk yağları tavada Yağını bırakana kadar kavurulur. Çıkan yağı bir kavanoza süzülerek oda sıcaklığında dinlendirilir. Dinlendikçe beyazlaşan yağımızı buzdolabına koyarak katılaşmasını sağlarız. Kullanıma hazır hale gelen kuyruk yağı özünü et yemeklerinde kullanarak daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz.

Not: Kuyruk yağı özü kullanmak istemezseniz yerine sıvı yağ kullanabilirsiniz



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