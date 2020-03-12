Tabak börek tarifi
Tatar mutfağının en sevilen yemeklerinden olan tabak börek, Orta Asya’dan günümüze kadar yaygınlaşarak gelmiş ve Türkiye’de de Eskişehir mutfağıyla özdeşleştirilmiş. Çorba gibi sulu olduğu zaman kaşık börek, haşlama suyu süzüldüğünde ise tabak börek adını alan bu yemek evde kolayca yapılıp zevkle tüketilebiliyor. Öküz börek ya da ögüz börek diye de adlandırılan tabak böreğin malzemeleri ve yapılış aşamaları huzurlarınızda. Afiyet olsun…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı su
- Aldığı kadar un
İç harcı için:
- 250 gram kıyma
- 1 adet kuru soğan
- Tuz
- Karabiber
Tabak börek tarifi Nasıl yapılır?
Su, un ve tuzla oldukça sert kıvamda bir hamur yoğurun.
İç harcını hazırlayana kadar hamuru dinlendirin.
İç harcı için soğanı rendeleyin.
Kıyma, soğan, tuz ve karabiberi yoğurup mantı harcı hazırlayın.
Dinlendirdiğiniz hamuru dört bezeye ayırın.
Unladığınız tezgahın üzerinde bıçak sırtı kalınlığında açın.
Hamurdan çay bardağı yardımıyla yuvarlak parçalar kesin.
Ortalarına kıymalı harçtan koyduğunuz hamurları önce D şeklinde katlayın ardından iki ucunu birleştirin.
Tencerede bol miktarda su kaynatıp tuz ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin.
Mantıları bu suda haşlayıp kevgirle süzerek servis tabağına alın. (Haşlama suyunu çorbalarda kullanabilirsiniz.)
Dilerseniz sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı sosla, dilerseniz kekikli domates sosuyla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.