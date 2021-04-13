Süzme mercimek çorbası nasıl yapılır? Adım adım süzme mercimek çorbasının yapılışı ve tarifi
Çorbalar, yemeklerin en güzel başlangıcı. Süzme mercimek çorbası da en sevilen lezzetlerden biri. Hazırlanışı pratik olduğu için de sık sık tercih ediliyor. Ayrıca içerisindeki sebzeleriyle de oldukça besleyici. Peki süzme mercimek çorbası nasıl yapılır? Adım adım süzme mercimek çorbasının yapılışı ve tarifi...
Süzme mercimek çorbası, mutfağımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Kıvamıyla olduğu kadar nefis tadıyla da sofralarımızı süsleyen süzme mercimek çorbasının yapımı da çok basit. Kısa sürede yapıp afiyetle tüketebilirsiniz. Eğer denemek isterseniz, süzme mercimek çorbası tarifini sizin için derledik.
MALZEMELER:
1 su bardağı kırmızı mercimek
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 adet patates
1 adet havuç
1 adet kuru soğan
4 su bardağı veya et suyu
Yarım limon
Pul biber
Kırmızı toz biber
Tuz
NASIL YAPILIR?
İlk olarak mercimekleri güzelce yıkayın. Sebzelerin kabuğunu soyun ve orta büyüklükte doğrayın. Tencereyi ocağı alın ve zeytinyağını ekleyin. Daha sonra soğanları ilave edip kavurun. Üzerine patates ve havucu da ekleyip biraz daha kavurun. Üzerine de tavuk suyu veya su ilave edip sebzeler yumuşayana kadar kaynatın. Daha sonra blender'dan geçirip birkaç dakika daha pişirin. Son olarak ince delikli süzgeçten geçirip servis edebilirsiniz.