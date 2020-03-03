Süzek yapması nasıl yapılır? Süzek yapması tarifi

Sıradan köfte tariflerinden sıkılanlar için yöresel bir önerimiz var: Süzek yapması. Antep’te köfte deyince ince bulgurla yapılan köfteler kastedilir, süzek köftesi de bunlardan biri. İşte dilerseniz üzerine domates sosu dilerseniz de yoğurtlu sos döküp servis edebileceğiniz süzek yapması tarifi…

SÜZEK YAPMASI MALZEMELER

• 400 gr orta yağlı kıyma

• 3 su bardağı pilavlık bulgur

• 1 adet orta boy kuru soğan

• 5 diş sarımsak

• 2 yemek kaşığı domates salçası

• 1 yemek kaşığı biber salçası

• 1 tatlı kaşığı karabiber

• 1 yemek kaşığı kırmızı pul biber

• Tuz

SÜZEK YAPMASI NASIL YAPILIR?

Geniş bir tepsiye kıyma, ince doğranmış soğan ve sarımsak, tuz, domates ve biber salçası, karabiber ve pul biber konulur, iyice karıştırılır. Bulgur ilave edilir iyice yoğrulur. Bütün malzemeler birbiriyle özdeşleşene kadar 10-15 dakika kadar yoğurulur.

Ayrı bir tencereye su koyup kaynamaya bırakılır. Köfteden ceviz büyüklüğünde parçalar alınır, avuç içinde yuvarlanır, üzerine hafifçe bastırılır. Tencerenin üzerinde metal bir süzgeç yerleştirilir, yuvarlanan köfteler dizilir. Süzgeç kaynamakta olan tencerenin üzerinde oturtulur su seviyesinin köftesine değmemesine özen gösterilir. Süzeğin üzeri bir kapakla kapatılıp, haşlanmaya bırakılır. Haşlanan köfteler şeklini bozmadan servis tabağına alınır.