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Çorba Tarifleri
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 27.03.2020 - 18:42,Son Güncelleme:/

Sütsüz brokoli çorbası tarifi

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Sütsüz brokoli çorbası tarifi
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Brokoli çorbası genelde sütlü ya da kremalı yapılıyor ancak laktoz ya da hayvansal gıda tüketmek istemeyenler ya da sütlü çorbaları ağır bulanlar için sütsüz alternatifler de mevcut. Sütsüz brokoli çorbası da bunlardan biri. Hafif ama lezzetli bir sebze çorbası arayanların bir numarası olacak sütsüz brokoli çorbasının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 1 adet kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 adet brokoli
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 3,5 - 4 su bardağı sıcak su
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 adet limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Sütsüz brokoli çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Brokolileri parçalayıp yıkayın.

Soğanı çok ince olmayacak şekilde doğrayın.

Sarımsakları rendeleyin.

Zeytinyağını tencerede kızdırıp soğanları ekleyin ve kavurun.

Kekiği ve sarımsakları da ekleyip kavurmaya devam edin.

Brokolileri de ekleyip birkaç dakika daha çevirdikten sonra sıcak suyu ekleyip brokoliler hafifçe yumuşayana kadar pişirin.

Çorbayı ocaktan alıp içine limon suyu, tuz ve karabiberi ekleyin.

Çorbayı el blender’ıyla pürüzsüz bir kıvama gelene kadar ezin.

Kıvamı çok koyu olduysa biraz daha sıcak su ekleyip bir taşım daha kaynatabilirsiniz. Afiyet olsun…

Brokoli Çorbası | Mucize Lezzetler
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