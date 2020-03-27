Sütsüz brokoli çorbası tarifi

Brokolileri parçalayıp yıkayın.

Soğanı çok ince olmayacak şekilde doğrayın.

Sarımsakları rendeleyin.

Zeytinyağını tencerede kızdırıp soğanları ekleyin ve kavurun.

Kekiği ve sarımsakları da ekleyip kavurmaya devam edin.

Brokolileri de ekleyip birkaç dakika daha çevirdikten sonra sıcak suyu ekleyip brokoliler hafifçe yumuşayana kadar pişirin.

Çorbayı ocaktan alıp içine limon suyu, tuz ve karabiberi ekleyin.

Çorbayı el blender’ıyla pürüzsüz bir kıvama gelene kadar ezin.

Kıvamı çok koyu olduysa biraz daha sıcak su ekleyip bir taşım daha kaynatabilirsiniz. Afiyet olsun…