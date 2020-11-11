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Sütlü telbine çorbası tarifi
Sütlü telbine çorbası, kış aylarında her sofrada bulunması gereken çorbalardan. Hz. Muhammed’in hastalara içirilmesini tavsiye ettiği, şifasıyla bilinen bu çorbanın ana malzemesi arpa unu. Ayrıca süt ve bal eklenerek hazırlanan farklı bir çorba olan sütlü telbine çorbasını siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
- 6 su bardağı süt
- 1 su bardağı arpa unu
- Yarım çay bardağı bal
- 1 tatlı kaşığı toz zencefil
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
Sütlü telbine çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Sütü tencereye alın.
İçine arpa unu, zencefil ve zeytinyağını ekleyip çırpıcı yardımıyla iyice karıştırın.
Tencereyi ocağa alıp kaynayana kadar pişirin.
Pişen çorbayı ocaktan alınca içine balı ilave edin.
Karıştırıp sıcak servis edin. Afiyet olsun…