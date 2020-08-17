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Tatlı Tarifleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 17.08.2020 - 14:35,Son Güncelleme:

Sütlü kabak tatlısı tarifi

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Sütlü kabak tatlısı tarifi
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Kabak tatlısını genelde tencerede ya da fırında pişirip cevizle, tahinle servis ediyoruz ama sütlü kabak tatlısı da mutlaka tadılmalı. Kuplara ya da kavanozlara koyup yaptığınızda servisi de oldukça kolay olan sütlü kabak tatlısını siz de mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 500 gram balkabağı
  • 2 su bardağı süt
  • 1,5 su bardağı şeker

Üzeri için:

  • 1 su bardağı süt
  • 1 paket krem şanti
  • Tarçın

Sütlü kabak tatlısı tarifi Nasıl yapılır?

Kabağı soyup dilimleyin.

Üzerini geçecek kadar suyla birlikte tencerede güzelce haşlayın.

Haşladığınız kabakları blender’dan geçirip karıştıra karıştıra sütü ekleyin.

Son olarak şekeri de ilave edip karıştırarak kaynatın.

Kaynayan tatlıyı kaselere bölüştürüp soğumasını bekleyin.

Krem şantiyi sütle çırpıp krema haline getirdikten sonra pudinglerin üzerine sıkın.

Son olarak toz tarçın serpip servis edin. Afiyet olsun...

Balkabaklı Tart | Mucize Lezzetler
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