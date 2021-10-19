Sütlaç tarifi - Sütlaç nasıl yapılır? İşte fırında sütlaç yapımı

Sütlaç nasıl yapılır sorusu merak edilen konulardan biri oldu. Sütlaç tarifi kolay ve lezzetli tarifler arasında bulunuyor. Sütlacın kıvamının tutturulması için pişirme derecesi de iyi bir şekilde ayarlanmalıdır. O nedenle kontrollü bir şekilde pişirilmelidir. İşte sütlaç tatlısının yapımı

SÜTLAÇ TARİFİ VE MALZEMELERİ

5 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı pirinç

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 su bardağı su

1 paket vanilya

SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

Pirinçleri yıkayıp süzdükten sonra orta ateşte suları çekilene kadar haşlayın.

Soğuk süt ve şekeri tencerede şeker eriyinceye kadar karıştırın.

Ardından tencereyi ocağa alıp kısık ateşte kaynamaya bırakın.

Kaynayınca içine vanilyayı da ilave edin.

1-2 dakika daha kaynattıktan sonra içine haşlanmış pirinçleri ekleyin.

Yumurtanın sarısını beyazından ayırın.

Mısır nişastasını suyla ezip içine yumurta sarısını ilave edin.

Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar iyice karıştırın.

Yumurtalı karışıma kaynamış sütten ekleyip ılıştırdıktan sonra tüm malzemeyi birleştirin ve hızlıca karıştırın.

Sütlacı güveçlere ya da ısıya dayanıklı fırın kaplarına bölüştürün.

Güveçleri derin bir fırın tepsisine birbirine değmeyecek şekilde yerleştirip tepsiye kaselerin yarısına gelecek şekilde su doldurun.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

Tepsiyi fırına verip sütlaçları 15 dakika kadar pişirin.

Üstleri kızaran sütlaçları fırından çıkarıp oda sıcaklığına gelmelerini bekleyin.

Ardından buzdolabına kaldırıp iyice soğutun. Afiyet olsun!