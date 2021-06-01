Süt mısır nasıl yapılır? Evde kolay süt mısır tarifi

Aldığınız mısırların taneleri ne kadar iri ve dolgun olursa, mısırlar da o kadar kalitelidir. Buruşuk ve sert taneli mısırları tercih etmemekte fayda var. Tencereye mısır püskülleri ve yapraklardan da yerleştirin. Böylece mısırlarınıza farklı bir lezzet katacak.

Mısırları tencereye bütün olarak veya bölerek yerleştirin. Üzerini de 2-3 parmak geçecek kadar su ekleyin. Pişme süresi mısırın tazeliğine ve büyüklüğüne göre değişir. Son olarak mısırları haşlama esnasında tuz ilave etmeyin. Çünkü haşlanma süresi uzayabilir. Bu yüzden tuzlu mısır seviyorsanız haşlandıktan sonra tuz ekleyin.

MALZEMELER:

5 adet mısır

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı toz şeker

Sıcak su

NASIL YAPILIR?

Mısırları güzelce temizleyin ve yıkayın. İç kabuklarından da birkaç yaprak ayırın ve yıkayın. Daha sonra kabukları geniş bir tencereye yerleştirin. Üzerine mısırları koyun. Mısırların üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. En son süt ve şekeri de ilave edip hafifçe karıştırın. Tencerenin kapağı kapalı şekilde mısırlar yumuşayana kadar pişirin. Mısırlar piştikten sonra servis edebilirsiniz.