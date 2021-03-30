Suşi tarifi: Suşi nasıl yapılır?

Japonyaya özgü yiyecekler arasında yer alan suşi, ülkemizde de sevilen lezzet arasında bulunuyor. Suşinin nasıl yapıldığı merak edilen konular arasında yerini aldı. Birçok çeşidi olan bu yemek farklı tekniklerle yapılabiliyor. İşte lezzetli suşi yapımının püf noktaları

SUŞİ TARİFİ VE MALZEMELERİ

2 su bardağı suşi pirinci

2,5 su bardağı su

1 çay bardağı pirinç sirkesi

Yarım çay bardağı beyaz toz şeker

Çeyrek çay bardağı tuz

8-10 yaprak suşi yosunu (suşi nori)

İçi için:

1 havuç

1 salatalık

1 avokado

1 yaprak somon füme

1 ince dilim somon fileto (100-150 gr kadar)

2 parça yengeç surimi stick

Servis için:

Soya sosu

Wasabi tozu

Zencefil turşusu

SUŞİ NASIL YAPILIR?

Pirinçleri 15 dakika soğuk suda bekletin, ardından 5-6 kez bol suyla yıkayıp nişastasını iyice akıtın.

Ardından pirinçleri tencereye alıp 2,5 su bardağı su ile birlikte kaynayana kadar pişirin.

Kaynayan tencerenin kapağını kapatıp altını kısın. 10 dakika da bu şekilde pişirin.

10 dakikanın sonunda altını kapatıp kapağını açmadan 15 dakika kadar dinlendirin.

Pirinç sirkesi, şeker ve tuzu ufak bir cezvede ısıtıp karıştırın.

Pişen pirinçleri geniş bir ahşap tepsiye alın.

Sirkeli karışımı azar azar pirinçlere ekleyin, tahta kaşık yardımıyla pirinçleri kırmadan ve ezmeden havalandırın.

Üzerine nemli bir bez örttüğünüz pirinçleri dinlenmeye bırakın. Bu esnada iç malzemelerini hazırlayın.

Havuç ve salatalığı soyun.

Salatalığın çekirdeklerini çıkardıktan sonra ikisini de kibrit çöpünden biraz kalın olacak şekilde çubuklar halinde doğrayın.

Avokadoyu da soyup yarım santimetre kalınlığında dilimleyin.

Surimiyi boydan ikiye bölüp inceltin. Somonları ince ince dilimleyin.

Susam ve çörek otunu birer çay tabağına aktarın.

Suşi matının üzerine yosunu parlak kısmı alta gelecek şekilde yerleştirin.

Elinizi ıslatıp pirinçten bir avuç alın ve yosunun üzerine yayın. Yosunun bir tarafında iki parmak kadar boşluk bırakın.

Pirincin ortasına dilediğiniz malzemeleri şeritler halinde dizip suşiyi yosunun açık tarafı sona kalacak şekilde sıkı bir rulo yapın.

Bıçağınızı ıslak bir havluyla her seferinde temizleyip nemlendirerek suşinizi dilimleyin.

Suşileri düz bir tabağa yerleştirip soya sosu, wasabi ve zencefil turşusu ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!