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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 12.02.2020 - 12:53,Son Güncelleme:/

Susam yağı nasıl yapılır? Susam yağı mutfakta nasıl kullanılır?

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Susam yağı nasıl yapılır? Susam yağı mutfakta nasıl kullanılır?

Susam genelde mutfaklarımızda hamur işlerinin üzerinde karşımıza çıkan, çok lezzetli bir ürün. Tahinin de ham maddesi olan susamın tanecikleri oldukça yağlı ve bu nedenle yağ üretimi için de kullanılıyor. Türkiye’de genelde aktarlarda satılan ve tıp alanında kullanılan susam yağının nasıl yapıldığını merak ediyorsanız işte cevabı…

Susam yağı susam bitkisinin tohumlarından elde edilir.

Susam bitkisinin hafifçe kurutulmasının ardından hafifçe çırpılarak tohumların dökülmesi sağlanır.

Dökülen tohumlar bir havanda toplanarak güzelce ezilir.

Ardından tavada birkaç dakika kavrularak iyice yağının çıkması sağlanır.

Kavrulan susam püresi temiz bir tülbent torbaya yerleştirilir ve presten geçirilerek yağ elde edilir.

Akneler İçin Doğal Çözüm: Susam Yağı
Akneler İçin Doğal Çözüm: Susam Yağı

Susam yağı Türk mutfaklarında pek kullanılmasa da dünyada özellikle Japon mutfağında önemi bir yere sahiptir.

Japonlar kızartma yağı olarak genellikle susam yağı kullanırlar. Tempura olarak bilinen kızarmış sebze ve deniz ürünlerinin pişirilmesinde ve mantıların kızartılmasında susam yağından faydalanılır.

Saçları Onaran Doğal Ürünler: Susam ve Argan Yağı
Saçları Onaran Doğal Ürünler: Susam ve Argan Yağı

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