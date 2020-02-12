Susam yağı nasıl yapılır? Susam yağı mutfakta nasıl kullanılır?

Susam yağı susam bitkisinin tohumlarından elde edilir.

Susam bitkisinin hafifçe kurutulmasının ardından hafifçe çırpılarak tohumların dökülmesi sağlanır.

Dökülen tohumlar bir havanda toplanarak güzelce ezilir.

Ardından tavada birkaç dakika kavrularak iyice yağının çıkması sağlanır.

Kavrulan susam püresi temiz bir tülbent torbaya yerleştirilir ve presten geçirilerek yağ elde edilir.

Susam yağı Türk mutfaklarında pek kullanılmasa da dünyada özellikle Japon mutfağında önemi bir yere sahiptir.

Japonlar kızartma yağı olarak genellikle susam yağı kullanırlar. Tempura olarak bilinen kızarmış sebze ve deniz ürünlerinin pişirilmesinde ve mantıların kızartılmasında susam yağından faydalanılır.