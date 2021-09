Surf And Turf nedir, ne demek? Surf And Turf tekniği ve tarifi

Surf and turf tekniği şeflerden sonra mutfakta vakit geçirmeyi seven hanımlar ve erkekler tarafından da kullanılmaya başlandı. Tabağı adeta bir sanat eserine dönüştüren surf and turf sanatı ile ilgili merak edilenleri derledik. İşte, surf and turf nedir, nasıl yapılır ve tekniği ile ilgili detaylar…

Surf And Truf Nedir?

Surf and turf İngilizceden çevrilmiştir, deniz ürünleri ve kırmızı eti birleştiren ana yemektir. Tipik bir deniz ürünü bileşeni ıstakoz, karides, karides, kalamar veya deniz tarağı olabilir; bunların herhangi biri buğulama, ızgara veya pane ve kızartılabilir. Et tipik olarak dana bifteğidir, ancak diğerleri kullanılabilir.

19. yüzyılın sonlarında Amerika'da, büyük porsiyonlarda ıstakoz ve bifteğin birleştirilmesi, "ıstakoz sarayları olarak bilinen gösteri restoranlarında" popülerdi ve 1920'lerde modası geçse de 1960'ların başında yeniden popülerlik kazandı.

Surf And Turf Tekniği Nedir?

Surf and turf, dondurulmuş ıstakoz ve bifteği sembolize eder. Tempura adında özel bir sosla servis edilen bu istakoz ve kırmızı et tabağı, aynı zamanda karides ve mantar ile çeşitlendirilebilir.

Surf And Turf Tarifi

4 adet dana bonfile

16 adet şitake mantarı

4 adet jumbo karides

4 adet kaz ciğeri

4 adet deniz tarağı

2 çorba kaşığı bal kabağı

2 çorba kaşığı pancar

2 çorba kaşığı patates püresi

2 çorba kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Tempura sos için:

2 adet yumurtanın akı

4 çorba kaşığı un

1 su bardağı süt

Surf and Turf Nasıl Yapılır?

Eti tuzlayın ve ızgarada pişirin.

Pancar ve bal kabağını küp küp doğrayıp tereyağında soteleyin.

Ayrı bir tavada da kaz ciğerlerini pişirin.

Mantarları da kavurun.

Karides ve deniz tarağını tempura sosa bulayıp yağda pişirin.

Daha bonfileyi,üzerinde mantar ve kaz ciğeri ile bir servis tabağına alın.

Yanında da deniz tarağı ve karides ile patates püresi ve sotelenmiş sebze garnitürleri eşliğinde servis edin.

Afiyet olsun...